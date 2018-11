Le voeu de la SNSM de fédérer le port

Avant de passer au temps des bonnes résolutions, les bénévoles de la station mentonnaise de la SNSM (Société nationale de sauvetage en mer) peuvent d'ores et déjà s'ancrer dans l'heure des bilans. En 2018, vingt interventions ont - pour le moment - eu lieu. Contre 17 l'an dernier. Et ce malgré les travaux de rénovation et de maintenance entrepris sur la vedette St-Michel II SNS 207, durant plus d'un mois, empêchant aux hommes en orange de sortir en mer pour de grosses...