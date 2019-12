Le village de Noël se pare de ses habits de lumière

Les premières cases du calendrier de l’avent sont déjà consommées. Les illuminations ont fleuri ici et là en Principauté. Pour certains, le sapin de Noël a été précocement installé pas loin de la cheminée. Il ne manquait, finalement, plus que l’ouverture du village de Noël pour définitivement basculer dans un monde onirique, lequel a été inauguré hier à 17 h pétantes par le prince Albert II et la princesse Caroline, emboîtant le pas au public qui avait déjà investi les lieux depuis une bonne heure. Dans les allées, ça fleurait bon le vin chaud, les crêpes et les churros. Ici et là, les exposants empaquetaient déjà des articles - bijoux, huiles essentielles, vêtements, gourmandises ◘- qui termineront leur course sous le sapin joliment décoré.

Si l’on remonte la dernière décennie, on se souvient de thèmes gravitant autour de Casse-noisette, d’un Noël russe ou à la Nouvelle-Orléans, ou encore d’un village anglais au XIXe siècle. Cette année, et jusqu’au 5 janvier prochain, c’est un « Noël blanc » que propose le service animation de la Ville.

Manège en forme de sapin

En se baladant sur le port Hercule, force est de constater que le code couleur est bel et bien respecté. Ici, un village d’igloos retrace l’essentiel de la vie sur la banquise. Là-bas, un village de glace, le coin le plus sauvage et naturel, où se marient icebergs et totems gelés. Enfin, le village inuit tout en bois offre une ambiance nordique tout en couleurs contrastant, toutefois, avec la neige et les autres décors.

Impossible, non plus, de louper la grande roue qui a repris ses quartiers à l’extrémité sud du quai Albert-Ier, alors que d’autres animations enfantines lui disputent la convoitise de la jeune génération : carrousel, pêche aux canards, petit train. Et, nouveauté de ce cru 2019, un manège en forme de sapin.

En complément des traditionnels chalets, pléthore d’animations et d’ateliers viendront égayer l’esplanade du port pendant ce mois d’activité. Dès ce week-end, d’ailleurs, parades et groupes de musique se succéderont de 15 h à 19 heures. Dans la même tranche horaire, aujourd’hui, les pitchouns pourront barioler leur visage de maquillage. Dans la foulée, un concert du groupe K3 sera livré jusqu’à 22 heures.

Autre incontournable du village de Noël : la patinoire qui a ouvert les portes de sa piste givrée dès hier. Sur cette structure éphémère de 1000m² viendront se greffer une kyrielle d’animations : championnat de Monaco de patinage, modélisme et un spectacle sur glace gratuit signé du célèbre Cirque de Moscou.