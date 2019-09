Le vendredi 13, les casinos et buralistes de Monaco font un carton

Seule inconnue de ce vendredi 13: la chance sera-t-elle du côté de tous ceux qui débourseront quelques euros voire des milliers? Le hasard restera le seul maître de cette journée si particulière.

D’où provient cette peur du chiffre 13?

De l’autre côté des Alpes, le nombre 17 est de mauvais augure. En France, c’est le 13 qui alimente toutes les spéculations. Pour quelles raison? On en dénombre au moins deux.

Il suit le chiffre 12

Les 12 dieux de l’Olympe, les 12 travaux d’Hercule, les 12 constellations du Zodiaque, les 12 mois de l’année, les 12 heures du jour et de la nuit. Le chiffre 12 revêt une dimension aussi parfaite que sacrée. Et parce que le 13 suit le 12, il est donc jugé peu fiable et opposé au divin et, par extension, maléfique.

Une origine chrétienne: la Cène

La superstition vis-à-vis du nombre 13 puise ses origines dans la religion chrétienne. Et, particulièrement, à un moment crucial de la vie de Jésus: la Cène. Le dernier repas. Autour de la table, treize personnes: les douze apôtres et lui. Dont Judas, le disciple qui le trahira auprès des autorités romaines. Ainsi, le chiffre 13, jugé maudit, est associé au sort funeste de Jésus. Dans la croyance populaire, être treize à table signifierait que l’un des convives va mourir dans l’année. Le repas eut d’ailleurs lieu la veille de la crucifixion de Jésus: un… vendredi.

Professeur Henri Broch, fondateur du laboratoire de zététique à Nice (l’art du doute): "Notre cerveau va trouver des liens même quand il n’y en a pas"

Pourquoi est-on superstitieux ?

"Le cerveau humain a une capacité extraordinaire à trouver des relations. Cela nous est utile dans la vie de tous les jours, cela nous permet de détecter des dangers. Mais notre cerveau va trouver des liens même quand il n’y en a pas. Un exemple. Vous lancez à deux reprises deux dés :un double 6 ressort à chaque fois. Les gens vont dire que c’est votre jour de chance. Alors que c’est le pur hasard. Quand il y a des petites séries qui commencent, certains vont chercher une cause derrière. Cela donne une superstition."

Pour le vendredi 13, on retrouve une certaine ambivalence…

"On la retrouve pour bon nombre de superstitions. Certains vont passer sous une échelle pour conjurer le sort, d’autres pensent que cela va leur apporter du malheur. Tout cela est très subjectif.Cela dépend comment les gens perçoivent les événements autour d’eux. Pour les jeux de hasard, c’est très difficile d’expliquer le comportement superstitieux, de leur faire comprendre que cela ne sert à rien. Les gens, par exemple, vont avoir tendance à jouer leur date de naissance. Mais s’ils veulent maximiser leurs gains, ils ont tout intérêt à ne pas jouer un chiffre entre 1 et 31, mais un chiffre supérieur, car les autres joueurs vont aussi les jouer."

La superstition est-elle dangereuse?

"Pas vraiment, non. À moins que quelqu’un sorte un fusil de chasse pour tuer un chat noir. Je ne veux pas faire un parallèle abusif mais la superstition, c’est un peu comme la religion: il n’y a pas de raisonnement. En science, on ne croit pas, on raisonne. Pour le paranormal, la religion ou la superstition, on n’a pas besoin de raisonner car on croit."