Le Varois Jean Roch a été l'un des artisans de la réouverture des discothèques, il raconte

Il a représenté le monde de la nuit de façon spontané, sans être affilié à un syndicat, avec comme seul objectif de porter la parole d’une profession qui a souffert plus que les autres.

Lundi Jean Roch, le patron du célèbre club VIP Room de Saint-Tropez, était à Paris où il a rencontré le président de la République et les ministres Roselyne Bachelot et Alain Griset, pour évoquer l’avenir. L’exécutif a donné une date d’ouverture, fixée au 9 juillet pour les discothèques (et les salles de concerts) sous conditions.

Cette ouverture prochaine est-elle un soulagement?

Bien entendu. Après 15 mois sans aucune ressource, 15 mois de lutte dans les médias, de rencontres avec le gouvernement, c’est un soulagement. Nous avons passé 1h15 avec le Président à notre écoute. Il avait des questions précises, pour qu’on l’aide à valider tout ce qui a été annoncé. Le gouvernement a fait du mieux qu’il pouvait, a octroyé des aides pour tenir. Mais on a perdu beaucoup d’argent. Comment des entreprises peuvent rester si longtemps fermées, des entreprises qui n’ont pas participé à des clusters, ni joué le moindre rôle dans les vagues successives de l’épidémie? Nous avons été l’activité la plus sanctionnée. Alors oui, cette sortie de crise est quelque chose d’incroyable que je n’arrive pas à réaliser. C’est une immense émotion.

Le pass vaccinal est-il une bonne idée?

Comment faire autrement? Pour voyager, sortir, il faut un pass vaccinal. Se dire qu’on va pouvoir sortir avec un PCR, un vaccin encore mieux, au VIP Room de Saint-Tropez, c’est déjà énorme. Une jauge de 75% est un remplissage assez intéressant et en plus le masque n’est pas obligatoire. C’est un grand pas vers la liberté.

Comment faire accepter le pass, comment allez-vous gérer les clients réfractaires?

Le 100% n’existe pas. Mais entre des professionnels comme nous qui allons faire de notre mieux, pour mettre en sécurité notre jeunesse, l’encadrer, veiller sur elle, et les fêtes sauvages, où il y a des accidents, où elle est soumise à tous les dangers, pas encadrée par les gestes barrière, avec les risques de rixe, d’alcoolémie, de drogue, pas à l’abri non plus de violences sexuelles… Il n’y a pas de comparaison. L’ordre va revenir naturellement, les fêtes sauvages vont disparaître et les forces de l’ordre vont pouvoir retrouver un mode de fonctionnement un peu plus normal au lieu d’être appelées sans cesse pour des fêtes sauvages dans les maisons, les villas de Saint-Tropez, sur les bateaux, dans des endroits illicites. Ça fera moins de troubles à l’ordre public à partir du moment où on sait où se trouve notre jeunesse, encadrée par des professionnels, par les nounous de la République que nous sommes. Et on peut justement apporter notre contribution au retour au calme. Il faut que chacun puisse s’exprimer et à partir de là on retrouvera tous une vie normale.

Combien de professionnels ont laissé tomber?

300 sur plus de 1.700 établissements ont disparu, il reste 1.450 ou 1.500 discothèques en France aujourd’hui. C’est terrible. Et si on ne donne pas une image positive de ce monde de la nuit, si on continue à lui mettre des bâtons dans les roues, elles disparaîtront toutes. Il faut revenir avec des conditions d’accueil sérieuses, mais permettre aussi aux acteurs de la nuit de s’exprimer. Certains hésitent encore aujourd’hui à rouvrir.

Le gouvernement va-t-il continuer à vous accompagner?

Oui, il a conscience que c’est important pour l’image du pays, du tourisme, en France. Il y a un tourisme international à la recherche de lieux comme l’est Saint-Tropez, avec le village, les divertissements, la culture de l’entertainment, dans les restaurants, les bars, les discothèques sur les plages. On doit tous apporter ensemble une image forte de Saint-Tropez dans le monde. Notre maire aussi supporte notre activité touristique. L’État va continuer à nous aider le temps qu’on retrouve une activité normale. Maintenant, on ne sait pas si le public sera au rendez-vous, si ce sera l’euphorie totale, progressive ou basse. Je vous avoue que ça habite mes nuits, mes rêves et parfois mes cauchemars. J’imagine tous les scénarios. C’est un trac et une angoisse énorme après 15 mois d’arrêt. Et en même temps, il y a une forme d’excitation vu les messages que je reçois sur les réseaux, surtout qu’on voit une adhésion du public, une attente incroyable. J’ai l’impression qu’on va revenir à une époque que nous n’avons pas connue, celle des années soixante-dix, à une insouciance. Une époque où les gens allaient en club pour le plaisir de danser, de s’exprimer, de rencontrer les autres. Cette jeunesse n’est pas en attente que de festivals, mais aussi beaucoup de s’exprimer par la danse, par le plaisir.