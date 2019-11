Le tunnel Rainier-III fermé ponctuellement à la circulation ce jeudi pour des tirs d’essais

En vue de la réalisation d’une galerie de secours pour le tunnel Rainier-III, des tirs d’essais sont nécessaires.

Ces tirs permettront de connaître les caractéristiques du sol pour le futur percement de la galerie. Ils sont réalisés depuis le tunnel à une profondeur d’environ 60 m vis-à-vis de la surface. Aucune vibration ne devait être perceptible.

Ces tirs seront programmés jeudi 21 novembre entre 9h et 12h . Cinq coupures du trafic dans le tunnel seront nécessaires le temps de la préparation et de la réalisation des tirs dont la durée oscillera entre 15 et 30 minutes.