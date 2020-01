Le tunnel de Tende va-t-il rouvrir en 2024 ?

Entre le scandale de vol de ferraille et les retards à répétition, les habitants de la Roya sont habitués à attendre quand il s’agit du tunnel de Tende - dont le chantier est à l’arrêt depuis l’été 2017. Aussi ne seront-ils pas étonnés que la question écrite posée par la sénatrice Dominique Estrosi-Sassone au secrétaire d’État chargé des transports, le 14 février 2019, ait obtenu réponse… jeudi dernier.

Dans sa missive, l’élue azuréenne rappelait que « la question du col de Tende est essentielle pour les habitants de la vallée (...) Les maires de ces communes rurales veulent pouvoir offrir à leurs administrés des solutions de mobilité et ne plus subir l’enclavement territorial alors que l’état de la ligne ferroviaire est critique et tourne toujours au ralenti ». Aussi demandait-elle la réponse à trois questions : un nouveau calendrier du chantier de doublement du tunnel avait-il été présenté ? Les échanges lors de la dernière Commission intergouvernementale avaient-ils permis de faire évoluer une situation de blocage ? Les autorités italiennes avaient-elles choisi de reprendre les travaux ?

Pas de surcoût

À l’ensemble de ces interrogations, le secrétaire d’État aux transports, Jean-Baptiste Djebarri, a apporté quelques éléments nouveaux. Ou clarifié certains points, tout au moins.

« Les travaux de mise en sécurité du tunnel relèvent de la responsabilité de l’État italien, via l’Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (Anas) dans le cadre du traité de Paris du 12 mars 2007. Les échanges au sein de la commission intergouvernementale Alpes du sud et de la commission technique associée ont été poursuivis avec la délégation italienne : deux réunions de la conférence intergouvernementale (CIG) ont été tenues en mai et octobre 2018 sous présidence française et une réunion en mai de cette année sous présidence italienne », développe-t-il en premier lieu. Indiquant que l’Anas, maître d’ouvrage du chantier, a pu « confirmer la résiliation du marché initial avec Grandi Lavori Fincosit (l’entreprise mise en cause) puis la signature le 15 mai d’un nouveau contrat avec EDILMACO/CIPA » - l’entreprise classée deuxième dans l’appel d’offres initial. Et d’ajouter que, selon l’Anas, le coût du projet ne devrait pas augmenter pour autant, la nouvelle entreprise s’engageant à terminer le chantier sur la base des coûts du premier marché.

Il faudra en revanche compter sur un délai, le remplacement de l’entreprise initiale comportant « un certain nombre d’étapes d’état des lieux contradictoire » ainsi que « la nécessité d’évacuer le matériel laissé sur site ». L’entreprise EDILMACO disposera de 1730 jours calendaires (soit un peu moins de 5 ans), pour réaliser sa mission. Et de conclure : « La mise en service définitive des deux tubes du tunnel est à prévoir à l’automne 2024 ». Si le vent ne tourne pas. Encore.