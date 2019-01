Le triomphe des vainqueurs

Mardi soir, les douze clowns d’or, d’argent et de bronze ont recompensé les numéros les plus impressionnants de cette édition. Couronnant le travail de Gia Eradze et Martin Lacey Jr

Dans la langue russe, on utilise parfois le néologisme français « epatage » pour marquer son étonnement et sa joie. Dans le cadre du 43e festival international du cirque de Monte-Carlo, on peut parler « d’epatage » au terme du gala des vainqueurs couronné mardi soir, après cinq heures de spectacle, par la remise des clowns d’or, d’argent et de bronze. Douze au total, saluant la qualité des numéros...

