Le trimestre culturel chargé de la médiathèque Rencontre et dédicace avec les auteurs

L’heure de la rentrée a sonné à la médiathèque Louis-Notari. Devant une salle comble, Béatrice Novaretti, la conservatrice, a présenté, jeudi dernier, le programme de ces trois prochains mois.

« La bibliothèque est un lieu de médiation, d’échanges et de divertissements. Nos animations sont en accès libre, que les participants soient adhérents ou non. L’objectif est qu’un plus grand nombre ait accès à la culture. »

Concerts, ciné et conférences

S’ensuit la présentation du programme musical avec le retour des concerts, une fois par mois, dans la salle de lecture de la bibliothèque. Sont annoncés le groupe Twin Apple, Lynx Trio, Marco Vezzoso Duo et Vincent Dupas, respectivement le 27 septembre, 11 octobre, 20 novembre et 29 novembre à 19 h.

Côté 7e Art, les « ciné-clubs » d’Hervé Goitschel se pencheront sur le cinéma italien des années 1960 à nos jours, pendant que les « ciné pop-corn » (re)découvriront les comédies anglaises contemporaines (voir le programme par ailleurs).

Deux conférences rythmeront le trimestre. Le 21 octobre à 18 h 30, Georges Vigarello viendra parler de « La robe : une histoire culturelle de la mode ». C’est Gisela Merello qui lui succédera le 12 novembre à 18 h. Elle évoquera « L’architecte Charles Garnier et Bordighera ».

Des nouveautés pour les enfants

« Depuis le mois de janvier, nous avons élargi les activités à un public plus jeune, notamment grâce à la bibliothèque Princesse Caroline. Nous continuons dans ce sens pour ce trimestre », confie Béatrice Novaretti.

Ainsi, plusieurs nouveautés destinées aux enfants sont à distinguer. Tout d’abord, une séance de cinéma leur est réservée pendant les vacances de la Toussaint. Le 29 octobre, à la vidéothèque, les enfants âgés de 6 ans ou plus pourront venir voir un film tenu secret. Pour préparer Halloween, une activité à 4 mains (parents-enfants) est prévue le 30 octobre à la ludothèque pour fabriquer son propre masque. Et pour finir en beauté et déguisé, le 31 octobre, de 14 h 30 à 17 h, une fête à la bibliothèque Caroline est organisée pour célébrer Halloween.

Les mercredis après-midi, différents ateliers leur sont également proposés. Détente avec du yoga ou du dessin, de l’éveil musical ou encore une initiation à la magie. Tout le programme est à retrouver sur le site de la bibliothèque.

Trois rendez-vous sont organisés à la bibliothèque Louis-Notari pour échanger avec un écrivain autour de son ouvrage et se le faire dédicacer.

Le premier a lieu le 2 octobre prochain à 18 h 30, avec Chantal Thomas, autour de son ouvrage East Village Blues.

Puis le 14 octobre, place à la rencontre des auteurs de la Bourse de la découverte de la Fondation Prince Pierre de Monaco, à 15 h.

Le 4 décembre à 18 h, c’est Enzo Barnaba qui viendra discuter de son ouvrage Il passo della Morte.

Le 9 octobre, 19 h. Présenté par Hervé Goitschel. À la bibliothèque Louis-Notari.

Le 29 octobre à 14 h 30. Dès 6 ans. À la sonothèque José-Notari.

Le 6 novembre, 19 h. Présenté par Hervé Goitschel. À la bibliothèque Louis-Notari.

Le 13 novembre, 19 h. Dans le cadre des 30 ans de la chute du mur de Berlin. À la sonothèque.

Le 27 novembre, 19 h. Présenté par Hervé Goitschel. À la bibliothèque Louis-Notari.

Le 11 décembre, 19 h. À la sonothèque.

Jusqu’à décembre 2019, différents ateliers d’écriture, de photographie et d’informatique sont dispensés à la bibliothèque Louis-Notari.

Les lundis 7 octobre et 2 décembre à 15 h, animée par Eric Lafitte.

Soirée loups-garous. Dès 8 ans, places limitées.

Deux fois par mois. Les lundis 7 octobre, 4 et 18 novembre, 2 et 16 décembre à 18 h 30. Animé par Adrien Rebaudo.

Lundi 21 octobre et lundi 16 décembre, à 13 h. Démonstration du site de la médiathèque et de ses fonctionnalités.

Le mercredi 13 novembre, 17 h. Présentation des coups de cœur des lecteurs de la Mmédiathèque autour d’un thé.

Le mercredi 20 novembre à 20 h, animé par Eric Lafitte.