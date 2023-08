Le traditionnel pique-nique des Monégasques "U Cavagnëtu" aura lieu le 9 septembre prochain

Juste avant la rentrée des classes, le dernier week-end de vacances sera l’occasion pour la communauté nationale de se retrouver pour le traditionnel pique-nique des Monégasques. Le rendez-vous de fin d’été, "U Cavagnëtu", se tiendra le 9 septembre, comme toujours au parc Princesse Antoinette.

Les mêmes traditions depuis 1931

Le programme reste typique : d’abord un temps religieux dès 18 heures, puis un grand buffet de spécialités locales à partager en convivialité.

Le moment de déballer son panier à pique-nique dans les allées du parc pour un dîner champêtre en famille ou entre amis.

La formule est la même depuis les prémices de cette manifestation, dont la première édition était née le 14 juin 1931 de l’initiative de Charles Bellando de Castro. Oubliée avec le temps, la manifestation avait été ragaillardie au début des années 90 sous l’impulsion de la maire de l’époque, Anne-Marie Campora.

Elle est depuis inscrite immuablement au calendrier des festivités communales.

Et seule la pluie - ou la pandémie deux années de suite - peut amener à son annulation.

À noter que pour les préparatifs de la fête, le parc Princesse Antoinette sera fermé aux visiteurs du lundi 4 au mercredi 13 septembre 2023 inclus.

Mais il sera tout de même possible d’accéder au kiosque et au mini-golf, via l’entrée basse, boulevard de Belgique.