Le tout premier tournoi de poker réservé aux femmes à Monaco s'est déroulé ce week-end

Issues du monde économique, politique ou associatif monégasque, 20 femmes étaient réunies dans la mythique salle Médecin du Casino de Monte-Carlo pour participer au tout premier tournoi de poker exclusivement féminin organisé en Principauté.

"L’idée est partie d’un voyage à Chicago où j’ai vu qu’il y avait des tournois de poker féminins, Poker Power [organisé par la société Peak6, également sponsor de l’équipe féminine de l’AS Monaco, N.D.L.R.], qui réunit une communauté de 28.000 femmes qui jouent au poker aux États-Unis", explique Rudy Tarditi, directeur des Casinos de Monaco, par ailleurs président de l’équipe féminine de l’AS Monaco.

S’approprier les lieux

Il n’en fallait pas plus pour que l’envie d’importer le concept à Monaco ne se concrétise.

L’objectif est double. D’abord, faire connaître ce jeu peu pratiqué par les femmes. "Dans le milieu des casinos, on voit souvent des femmes qui accompagnent des joueurs hommes. C’est donc l’occasion de les valoriser. Et la première impression c’est qu’elles adhèrent puisqu’elles me disent déjà qu’elles ne veulent pas attendre un an pour refaire cet événement", assure Rudy Tarditi.

La possibilité, aussi, de permettre aux Monégasques de s’approprier les lieux. "On ouvre les portes aux gens de Monaco pour que le Casino ne soit plus vu comme une forteresse. Même si les Monégasques n’ont pas le droit de jouer." Dans cette perspective, aucun argent n’était mis en jeu ce samedi et les jetons n’étaient autres que des jetons d’initiation.

Car s’il était question d’argent lors de ce premier Ladies Poker Power, c’était uniquement dans un esprit charitable et solidaire. "Avec le groupe SBM, nous avons estimé qu’il était important de proposer un événement ludique mais aussi caritatif, en faisant un don à une association monégasque."

Ainsi, le groupe a réuni la somme de 10.000 euros que la gagnante du tournoi, Martine Elena, a eu le privilège de remettre à l’association Fight Aids Monaco au moment de la remise des prix. Celle-ci a également remporté un déjeuner pour deux au Louis XV, le restaurant emblématique d’Alain Ducasse à l’Hôtel de Paris.

"Je me suis prise au jeu. J’ai passé une après-midi extraordinaire et je suis surtout très contente d’avoir contribué à l’action de l’association Fight Aids Monaco", a déclaré la gagnante du jour.

Un déjeuner pour deux au Pavyllon Monte-Carlo de Yannick Alléno à l’Hôtel Hermitage et un autre au Grill à l’hôtel de Paris ont récompensé les deuxième et troisième finalistes.

Une certification "Jeu responsable"

"Je suis très heureux d’avoir pu mettre l’événement en place avec tous les collaborateurs venus là gracieusement pour nous aider, les croupiers, les inspecteurs… Le but est de changer l’image du casino", confie Rudy Tarditi. Une volonté qui s’inscrit dans la démarche entreprise par la SBM avec l’obtention de la certification "Jeu responsable", décrochée en 2020.

"Une reconnaissance par l’industrie du jeu de la démarche mise en œuvre par le Casino de Monte-Carlo pour que le jeu soit avant tout un plaisir, un divertissement, et pour détecter tout comportement potentiellement addictif."

Face à l’engouement des participantes, Rudy Tarditi était résolument motivé à pérenniser cette initiative. "On l’ouvrira à d’autres, pas uniquement des business women." Le rendez-vous est lancé !