Le tour de camion qui fait changer de point de vue

C’est une bien étrange nouvelle espèce qui pousse dans les rues de la Principauté. A priori, une espèce végétale, qui bat à plates coutures les champignons puisqu’elle apparaît en moins d’une heure : c’est la palette. Oui Monsieur, oui Madame. La palette pousse à une vitesse ahurissante sur les trottoirs monégasques. Au volant de son camion chargé de ramasser les dépôts sauvages, Michel, employé de la SMA, le constate chaque jour. Et nous l’avons constaté avec lui pendant la petite tournée sur laquelle nous l’avons accompagné. « Vous voyez, là, nous sommes passés il y a moins d’une heure. Et je peux repasser dans une heure, je parie qu’il y en aura une autre. »

Dans le cadre de la semaine de réduction des déchets, la SMA propose à tout un chacun, et pas seulement aux journalistes, de grimper à bord du camion de son choix pendant une heure pour découvrir la réalité du terrain.

On n’est jamais le seul

Et c’est vraiment, mais alors vraiment, une bonne idée. Parce que cela permet de se rendre compte de l’impact de chacun de nos gestes. Même si on pense être le seul à faire quelque chose, en vérité, Monaco c’est 40 000 personnes sur 2 km2. Et probablement que la personne qui a déposé lundi matin vers 11 h une palette au milieu de la rue Grimaldi s’est dit : « Allez, c’est juste une petite palette, ça ne changera pas grand-chose. » Mais c’était aussi sans doute le cas de celui qui en a déposé une au début de la rue Grimaldi, ou sur le quai Antoine-Ier ou encore à Monaco-Ville… Quatre emplacements et six palettes en une heure de tournée, alors qu’elles peuvent être retournées au transporteur ou déposées gratuitement à l’incinérateur de Fontvieille.

« Ça ne s’arrête jamais. Rue Louis-Notari, il y a toujours une palette. On ne sait pas qui la dépose. Souvent, les gens attendent qu’on soit passé pour déposer un objet, pour ne pas être pris sur le fait. Et ils savent que l’on veut garder les rues propres et que donc, on ramassera. L’incivisme, on le voit toute la journée. »

Tout au long de ce petit tour d’une heure, nous avons trouvé bien d’autres objets : une plateforme de sport vibrante, une trottinette, un canapé, trois meubles à chaussures, une bonbonne de gaz et quelques étagères. Autant de déchets qui auraient dû faire l’objet d’une autre collecte. « Il y a pourtant une collecte d’encombrants par jour ! » Pourtant, certains déposent encore leurs déchets sur les trottoirs, où ils obligent les agents à les ramasser au ras du sol, plusieurs fois par heure.

Dans la rue Notari, une plateforme vibrante et une trottinette quasi neuve trônent sur le trottoir face aux locaux de la Sûreté publique. « C’est assez habituel, ici, de trouver des objets en bon état. Comme je suis très bricoleur, je devine vite ce qui fonctionne encore ou pas. C’est vraiment dommage de voir tout ça partir à la destruction. »

Donner une deuxième vie

Car c’est bien là qu’ils finiront, puisque les agents de la SMA n’ont pas le droit de les récupérer. À moins que quelqu’un d’autre ne les récupère. Alors, puisque le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas, la prochaine fois que vous changerez d’appareil électroménager ou de mobilier, pourquoi ne pas utiliser l’un des nombreux sites de petites annonces en ligne pour donner ce qui peut encore servir ? Ou appeler les associations qui viennent en aide aux plus démunis et qui pourront les récupérer ? Ou encore les confier à votre revendeur d’électroménager, qui a l’obligation de le reprendre ?

Allez… un petit geste pour la planète !