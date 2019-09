Le Théâtre des Muses lance sa nouvelle saison

À partir de samedi, Anthéa Sogno fait son one woman show annuel. Mais ce n’est pas pour produire sa dernière pièce, mais pour présenter sa saison 2019-2020.

La directrice artistique du Théâtre des Muses a l’habitude de nous surprendre en programmant encore et encore, année après année, date après date, des spectacles à foison. Du rire, des larmes, de l’émotion, des créations, des grands textes d’auteurs, de la musique... Elle déniche le meilleur, chaque été, au Festival Avignon où elle enchaîne pièce sur pièce des semaines durant. Et la fin de l’été est encore plus studieuse : à l’heure où tout le monde est en congés, elle cale toute son année. Un travail colossal quand plus personne n’est joignable au mois d’août !

Mais le défi est le quotidien du spectacle vivant. Et le public de l’écrin du boulevard du Jardin exotique le sait : pas de mauvaises surprises avec Anthéa. « Je vais voir toutes les pièces que je sélectionne. Je rencontre les artistes. Souvent, on se connaît ou on s’est croisé ici ou là dans un théâtre en France. »

Alors de ce programme tout frais, Anthéa Sogno veut encore garder le secret quelques heures.

À partir de samedi et jusqu’au 4 octobre, huit rendez-vous sont proposés pour assister aux présentations de cette nouvelle saison.

« Nous vous avons concocté une programmation exceptionnelle et nous espérons que vous viendrez nombreux, avec tous ceux que vous aimez. Encore une fois, nous avons tout fait pour vous épater. Il y en aura pour tous les bons goûts, tous les âges. » Pour motiver le public, les premiers abonnés bénéficieront des meilleures places au tarif réduit tout au long de l’année.