Tio, itinéraire d’une enfant de Brassens est un spectacle musical programmé au Théâtre des Muses ces vendredi 24 et samedi 25 à 20 h 30, ainsi que dimanche 26 à 16 h 30.

Ce spectacle de Christina Rosmini, mise en scène Marc Pistolési, a reçu le Grand Prix d’Interprétation Féminine 2018 - Les amis de Georges.

À partir de la plume de Brassens (mêlant poèmes, chansons, lettres et interviews de l’artiste), Christina retrace l’histoire de sa propre famille qui, venue d’Espagne, de Corse et d’Italie, s’est « élevée » grâce à la poésie, l’humour, l’impertinence et les valeurs humanistes de tonton (Tío) Georges. Elle est accompagnée par deux brillants musiciens : le guitariste Bruno Caviglia (camarade de scène de Michel Legrand, Véronique Sanson, Michel Fugain…) et le percussionniste Xavier Sanchez (celui de Carla Bruni, Yvan Le Boloch, Pierre Bertrand…).

« Ce spectacle est régulièrement prolongé à Paris, explique Anthéa Sogno, directrice artistique du Théâtre des Muses. Il est interprété par une charismatique chanteuse. Il y a des trésors qui ne doivent pas se perdre. »