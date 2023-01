Le Tennis club de La Turbie peut poursuivre l'exploitation des terrains municipaux jusqu'en septembre prochain

Lors du conseil municipal du 30 juin dernier, les élus de La Turbie ont approuvé que l’association La Turbie Tennis Club - dans le cadre d’une délégation de service public - exploite les tennis municipaux.

La mission de l’association se résume à enseigner le tennis; affilier le club à la fédération française de tennis; gérer les installations; organiser, promouvoir et animer la pratique du tennis; accueillir les élèves durant la période scolaire, la mise en place de stages.

En contrepartie, la commune met à disposition de l’association, des courts de tennis, un terrain de calcetto et un club house, dont le délégataire est en charge de l’entretien courant.

Le contrat de concession est entré en vigueur le 1er septembre dernier et a été conclu pour une durée d’un an, si bien qu’il expire au 31 août.

L’association La Turbie Tennis club répondant bien aux besoins de la commune, dont une grosse partie des bénéficiaires est essentiellement les enfants scolarisés dans les écoles, les élus ont proposé de reconduire la délégation de service public, d’autant que le conseil municipal a en outre reconnu la forte implication de l’association, qui maintient un très bon niveau de qualité du service.

Toujours un projet de padel

Ses prochaines missions portent sur plusieurs points: le maintien du club en tant qu’affilié à la Fédération Française de tennis (FFT), afin que les usagers puissent bénéficier d’une licence; la promotion d’action en faveur des jeunes de la Commune par l’organisation d’une école de tennis pour y dispenser l’enseignement et le perfectionnement de ce sport; l’accueil des élèves de l’école durant la période scolaire en fonction de la demande des enseignants; l’accueil pendant les congés scolaires, toute la journée, dans le cadre des stages, les enfants et adolescents qui seraient intéressés; l’accueil des membres du club et des joueurs sur une plage horaire la plus étendue possible et la mise en place d’une politique volontariste de développement et de promotion du tennis en collaboration avec la FFT, avec notamment, l’organisation de compétitions officielles et de tournois annuels.

Cette décision a été votée à l’unanimité et le maire a rappelé au cours de cette délibération que le projet d’installer des courts de padel à cet endroit restait toujours d’actualité.