Coup dur pour La Colmiane. La station de ski de Valdeblore a annoncé sur les réseaux sociaux qu’elle ne pourra pas ouvrir le haut du domaine skiable samedi, pour ce premier week-end de la saison.

En cause: le télésiège, pas prêt à temps. "On voulait ouvrir, mais une pièce de sécurité ne nous a pas été livrée", confirme Yannick Garin, directeur de la station. L’ouverture du télésiège, et donc du haut du domaine est repoussée au samedi 18 décembre.

Le reste de la station, en revanche, ouvrira bel et bien ce samedi: piste de luge, la piste verte du col Banane avec ses deux téléskis, le jardin d’enfants…