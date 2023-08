"Le synthétique est une fausse bonne idée": les solutions de la Ville de Nice pour éviter que ses pelouses ne brûlent l'été

Que faire de cette pelouse jaunie, clairsemée, devenue par endroits terre battue brûlante et poussiéreuse ? Une préoccupation inexistante il y a encore dix ans, qui s’impose désormais comme l’une des priorités environnementales de la Ville. Romain Betti, directeur des espaces verts, donne des pistes d’amélioration.

La pelouse synthétique est-elle une solution enviable ?

"C’est très adapté dès lors qu’on a une intensité de fréquentation, comme autour des aires de jeux. À cause du piétinement, n’importe quel herbacé serait autrement arraché. Pour les autres espaces, c’est une fausse bonne idée. Bien qu’imperméable, ça reste du plastique. Notre partenaire Kermap a bien relevé que les pelouses synthétiques étaient des îlots de chaleur. Ce qui n’est pas le cas d’une pelouse naturelle, même jaunie."

À Mandelieu, un colorant naturel à base d’algues est utilisé pour reverdir les pelouses tout en nourrissant les sols. Une inspiration pour Nice ?

"J’ai déjà été approché par des entreprises qui travaillent dans le domaine sportif.

À l’origine, cette technique est utilisée occasionnellement lors des retransmissions de match à la télé pour qu’il y ait une meilleure qualité visuelle. Mais les fertilisants nous les avons arrêtés il y a plus de dix ans. Aujourd’hui il faut accepter que l’on soit dans une région où les pelouses ne sont pas celles que l’on connaît en Angleterre. Nous n’allons pas apporter un soin extrême alors que le stress hydrique est inévitable. Il ne faut pas essayer de faire croire aux gens qu’une pelouse, par un coup de peinture, redevient verte, c’est un peu un cache-misère."

Faut-il donc adapter le type de pelouse aux nouvelles conditions météorologiques ?

"On va proposer une évolution de notre palette végétale qui a été testée en Arizona et en Espagne. L’espèce de gazon sélectionné s’appelle Bermuda. Elle résiste énormément à la sécheresse et au piétinement. Son système racinaire, par rhizomes, est similaire à celui du bambou, il est difficile à arracher. Elle a aussi la particularité de jaunir en hiver. Elle rentre en dormance, se régénère de décembre à avril. Mais l’été, la pelouse sera verte. Nos services implanteront ces espèces à partir de septembre sur tous les nouveaux projets de végétalisation, comme dans la plaine du Var ou bien la nouvelle coulée verte."