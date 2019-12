Le Studio de Monaco fête ses 80 ans

À l’occasion de ses 80 ans, le Studio de Monaco s’est produit les 29 et 30 novembre au Théâtre des Variétés dans Chat en poche, un vaudeville de Georges Feydeau, dans une mise en scène d’Ariane Alban. Parmi le public conquis, le prince souverain a assisté à l’une des représentations.

Placé actuellement sous la présidence de Béatrice Cellario, le Studio de Monaco, en résidence au Théâtre des Variétés, a été fondé en 1939 par un petit groupe de passionnés de théâtre mené par Guy Brousse, considéré alors comme l’un des meilleurs imprésarios de théâtre en France. La princesse Antoinette, sœur du prince Rainier III, accepta d’emblée la présidence d’honneur et c’est aujourd’hui sa fille, la baronne de Massy, qui lui succède.

Des cours sont proposés à tous les publics, de 7 à 99 ans, dans différents domaines artistiques : théâtre pour les « benjamins », « ados » et « adultes » débutants et confirmés, cours de danse contemporaine, flamenco et renforcement musculaire, ainsi que des cours de chant.

En 1957, le Studio a également créé le Festival mondial du théâtre amateur qui rassemble tous les quatre ans à Monaco des troupes venues de pays du monde entier.