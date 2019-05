Le souverain honoré par l’Université de Laponie

Le prince Albert II était à Rovaniemi en Finlande en fin de semaine dernière, afin de participer à la cérémonie de remise des diplômes de doctorat de l’Université de Laponie. L’occasion de recevoir un diplôme de docteur honoris causa de l’université, saluant son engagement en faveur de l’Arctique et de son action contre le changement climatique.

Après avoir accepté les insignes de la main du maître de cérémonie, le souverain a témoigné de sa reconnaissance d’être ainsi honoré, dans ce lieu symbolique de science et d’éducation, alors que les sceptiques sont encore nombreux à éluder l’urgence environnementale.

Engagé pour l’Arctique

Il a également évoqué la situation de la région Arctique, où le changement climatique bouleverse depuis plusieurs années le rythme des saisons, les écosystèmes et la vie des communautés locales.

C’est pourquoi établir le lien entre l’environnement et l’homme est essentiel, pour les peuples autochtones comme pour l’humanité entière. « Établir ce lien, c’est aussi penser à toute l’humanité, car l’Arctique, plus peut-être que n’importe quelle zone géographique de ce monde, a une influence directe sur l’ensemble de la Planète » a souligné le souverain.

Il a ensuite rappelé les liens qui unissent sa fondation à l’Université de l’Arctique, institution développant des formations pour les jeunes diplômés des régions boréales afin qu’ils puissent y devenir des acteurs économiques et politiques.

La remise de ce diplôme au souverain était organisée dans la cadre des 40 ans de l’Université de Laponie, dirigée par le recteur Mauri Ylä-Kotola.

Ce dernier a souligné la complexité de la région Arctique où se côtoient différentes cultures, communautés et environnements qu’il faut appréhender dans leurs individualités respectives et non selon des critères universels.