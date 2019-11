Le souverain distingue les membres de la Croix-Rouge Promus ou nommés dans l’Ordre du Mérite culturel Les médailles du Mérite du sang

La remise des médailles s’est déroulée hier dans la salle du trône au Palais princier.

Vermeil

Angelo Castro Novo, Bénévole à la section secourisme. Giuseppe Molinaro, ancien Bénévole de la section secourisme. Jean-Pierre Valentin, Bénévole à la section santé prévention.

Argent

Thierry Amet, Secouriste militaire. Lionel Brun, Bénévole à la section humanitaire internationale. Gilles Chaignaud, Secouriste militaire. Emilia Chiarolanza, Bénévole au service Croix-Rouge du Centre d’Assistance Hospitalière. Docteur Patrice Diacono, Bénévole à la section humanitaire internationale. Paule Costamagno (nom d’usage Mme Paule Leguay), Membre du Conseil d’Administration de la Croix-Rouge Monégasque et responsable du Service social. Catherine Maupas, Bénévole à la section santé prévention. Michel Pietrowiak, Secouriste militaire. Chantal Mansot (nom d’usage Mme Chantal Stapffer), Bénévole à la section atelier. Jean-Hubert Taochy, Bénévole à la section secourisme. Marie Luana L’intelligent (nom d’usage Mme Marie Luana Weber), Bénévole à la section secourisme. Windlassida Lazare Zoungrana, Secrétaire Général de la Croix-Rouge burkinabé.

Bronze

Bernard Bagnasco, Secouriste à la Croix-Rouge française. France Devalle (nom d’usage Mme France Battaglia), Bénévole à la Résidence du Cap Fleuri. Eliette Carbasse (nom d’usage Mme Eliette Bonnet), Bénévole à la Résidence A Qietüdine. Damien Boulanger, Secouriste militaire. Nouhad Hellel (nom d’usage Mme Nouhad Chalaby), Bénévole à la Résidence A Qietüdine. Richard Clement, Bénévole à la section « divers ». David Derache, Bénévole à la section humanitaire internationale. Laurent Dinet, Secouriste militaire. Gérémy Eleftheriadis, Bénévole à la section secourisme. Marc Fallara, Secouriste militaire. Laurent Garcia, Secouriste militaire. Gérard Golling, Secouriste à la Croix-Rouge française. Khadija Larabi, Bénévole à la Résidence A Qietüdine. Sébastien Lubert, Bénévole à la section humanitaire internationale. Julien Maffre, Secouriste militaire. Charly Minotti, Secouriste militaire. Bertrand Ritter, Secouriste à la Croix-Rouge française. Dieudonné Tiemtore, Directeur des études et de la planification à la Croix-Rouge burkinabé. Arnaud Tombal, Secouriste militaire. Isabelle Treve, Bénévole à la section secourisme. Aurélie Truchetti, Bénévole à la section secourisme. Frédéric Unternaehr, Secouriste militaire. Rosario Valastro, Vice-Président national de la Croix-Rouge italienne.

Dans notre édition d’hier, une erreur s’est malencontreusement glissée dans la liste des récipiendaires des médailles de l’ordre de Saint-Charles, qui s’est déroulée dans la Salle du Trône, ce dimanche au Palais, en présence de la famille princière. Il manquait une série de noms des personnes ayant été élevées au grade de chevalier. Les voici. Toutes nos excuses aux personnes concernées.

Jean-Luc Allavena, président de société ; Auguste Amalberti, gérant de sociétés ; Karyn Ardisson (nom d’usage Karyn Ardisson-Salopek), conseiller communal ; Irène Ballini, conseillère juridique, membre du Conseil de la Mer ; Charlotte Barale (nom d’usage Carole Chabrier), ancienne journaliste ; Roger Bernardini, conseiller d’Etat ; Guillaume Boudy, secrétaire général pour l’Investissement du gouvernement français ; François Cachelot, conseiller à la Cour de Révision ; Claude Cardone, directeur de société ; Jean-Luc Cloupet, membre du Conseil Economique et Social ; Jacqueline Debernardi (nom d’usage Jacqueline Gautier-Debernardi), directrice de l’association monégasque pour la protection de la nature ; Adolphe Drhey, membre fondateur de Sportel ; Patrick Fantino, maréchal des Logis-Major à la Compagnie des Carabiniers ; Eric Ferrus, cadre de jeux ; Mathilde Fontanille (nom d’usage Mathilde De Sevelinges), ancien cadre supérieur de santé au Centre Hospitalier Princesse Grace ; Agnès Gaziello (nom d’usage Agnès Ratti), conservateur des hypothèques à la direction des Services Fiscaux ; Marie-Noëlle Gibelli, conseiller national ; Remo Girone, ancien membre de jury du Festival de Télévision de Monte-Carlo ; Jean-Raymond Gottlieb, commandant de Police, chef de la Division du Renseignement Intérieur.

La remise des médailles s’est déroulée hier à la bibliothèque du Palais princier.

Christian Bonavia, Membre du conseil d’administration du Comité National Monégasque de l’Association Internationale d’Arts Plastiques. Mounir Bouchenaki, Président d’honneur des Rencontres Internationales Monaco et la Méditerranée. Jean-Charles Curau, Directeur honoraire des Affaires Culturelles. Henri Orengo, Trésorier de la Société de Gestion des Droits d’Auteur (Sogeda). Alain Pastor, Vice-président de l’Association Monégasque pour la Connaissance des Arts.

Philippe Beran Daval, Chef d’Orchestre à l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Olivia Blanchard (non d’usage Mme Olivia Celest), Artiste peintre. Stéphane Jacob, Expert en arts aborigène et australien contemporain. Emmanuel Katché, Musicien. Jacques Kermabon, Journaliste, rédacteur en chef et auteur. Fabrizio Moretti, Galeriste, Marchand d’art. Sylvain Peroumal, Reporter-réalisateur. Maxim Vengerov, Musicien à l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo.

Ils n’ont pas préparé un bœuf pour cette Fête nationale ! Mais le bassiste américain Marcus Miller et le batteur français Manu Katché étaient bien en Principauté, hier, pour recevoir des mains de la princesse Caroline la distinction de chevaliers de l’Ordre du Mérite culturel. Ce prix distingue les deux artistes qui font partie de la grande famille musicale de la Principauté en général, et des fidèles du festival de jazz de la SBM en particulier.

« La première fois que j’ai fait un concert à Monaco, il y a dix ans, je ne pensais pas arriver à cet honneur », avoue Marcus Miller. Le musicien a été fait chevalier l’an dernier mais n’a pas pu venir recevoir sa distinction. Un manque réparé cette année. « Pour moi, ce titre veut dire aussi qu’il faut continuer à faire de la musique, apporter de la joie aux gens. D’ailleurs, dans la culture jazz américaine, la France et Monaco sont très importants dans le soutien des musiciens. »

Un avis partagé par Manu Katché, qui s’est encore produit samedi sur la scène de la Salle Garnier avec Michel Jonasz. « Il y a des endroits sur la planète où on se sent les bienvenus, où il y a un échange immédiat de complicité avec le public. C’est essentiel car on a beau être de bons musiciens, sans public, on n’est pas grand-chose. Et en venant à Monaco, on retrouve des gens qui partagent la même passion que nous. »

Le batteur était fier, hier, de son épinglette. « Des gens considèrent que les médailles n’ont pas d’importance. Pas moi. Passer sa vie à faire de la musique, ce n’est pas par hasard. Et quand on reçoit une distinction, ça vous donne encore plus conscience que le chemin parcouru était le bon. »

La remise des médailles s’est déroulée lundi dans la salle du trône au Palais Princier.

Brigadier-chef de Police Stéphane Bucaille. Pierre Deluc. Monique Isnard-Ardoin (nom d’usage Mme Monique Lorenzato). Thierry Jouan. Loïc Peyronel.

M. Armand Assenza. Agent de Police Eric Bubalo. Françoise Cellario. Agent de Police Emmanuel Dubos. Patrick Lanteri. Filippo Moretti.

Carole Bideau. Jacques Biscarrat. Christian Bonis. Vincent Fabre. Alain Gajetti. Philippe Grandclement. Alberto Marasca. Ghislaine Merle (nom d’usage Mme Ghislaine Rossoni). Sarah Ordinas (nom d’usage Mme Sarah Rico). Claire Pissarello (nom d’usage Mme Claire Revelli). Nathalie Reynaud. Jean-Michel Sbirrazzuoli. Vanessa Valin (nom d’usage Mme Vanessa Boucard). Philippe Wenden.

Hier, le prince Albert II a remis l’Agrafe en bronze des services exceptionnels, accordée pour acte de courage et de dévouement, à Frédéric Maglott, agent de police de la Sûreté publique.