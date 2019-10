Le souverain auprès de l’empereur Naruhito

C’est un moment historique pour le Japon. À Tokyo, mardi, le pays a assisté à l’intronisation de son nouvel empereur, Naruhito, officiellement proclamé et installé sur le trône du Chrysanthème.

Le nouvel empereur, 59 ans, a succédé à son père, Akihito, qui avait abdiqué en sa faveur le 1er mai dernier. Une date à laquelle s’est ouverte l’ère Reiwa (l’ère de la belle harmonie) pour le début du règne de Naruhito dont l’acmé était cette cérémonie exceptionnelle au cœur du Palais impérial.

Un moment solennel qui a réuni quelque 2 000 invités autour de la famille impériale. Dont le prince Albert II, présent au Japon depuis quelques jours pour prendre part à ces festivités.

En 1990, alors prince héréditaire, Albert II avait déjà assisté aux cérémonies d’intronisation de l’empereur Akihito.

Près de trente ans plus tard, parmi les membres de familles royales et chefs d’État de 150 pays, le prince Albert II, huitième dans l’ordre protocolaire des invités, était notamment entouré du prince Charles d’Angleterre, du roi d’Espagne Felipe VI, du roi de Suède Carl XVI et sa fille, la princesse Victoria. Mais aussi du sultan de Brunei et de l’ancien président de la République, Nicolas Sarzoky, mandaté pour représenter la France à cette cérémonie.

Triple « Banzaï ! »

Une cérémonie qui n’a duré qu’une trentaine de minutes. Dans la salle du Trône du Palais impérial, appelée chambre des Pins, l’empereur et l’impératrice sont apparus en costumes traditionnels sous des baldaquins.

Une tradition maturée au raffinement du Japon, avec un souci de l’élégance et des traditions de ce rituel exceptionnel qui remonte au VIIe siècle. Notamment pour l’impératrice Masako, qui portait une superposition de douze tenues représentant plus de 20 kg d’étoffes.

Après le discours de l’empereur, au cours duquel ce dernier a promis de prier toujours « pour le bonheur du peuple japonais et la paix mondiale », le Premier ministre a prononcé trois fois le mot « banzaï » en levant les mains vers le ciel, repris par les hautes personnalités japonaises, signifiant « longue vie à l’empereur ». Dans la soirée, l’empereur et l’impératrice ont offert un banquet, toujours au Palais impérial, pour 500 invités.

Rencontre avec Shinzo Abe

Pour le prince Albert II, le déplacement au Japon se poursuit encore quelques jours. Ce vendredi, il doit s’entretenir avec le Premier ministre japonais Shinzo Abe. Une rencontre qui succédera à un dîner que le Premier ministre et son épouse offraient hier soir en l’honneur du nouvel empereur.

Enfin, après cette partie officielle, une séquence culturelle doit s’ouvrir pour le souverain en fin de semaine, au cours de laquelle il visitera deux expositions à Tokyo.