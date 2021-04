Le soir à Monaco, les restaurants cherchent clients désespérément

"J’ai dîné rue Caroline mercredi soir et les restaurants étaient déserts, même ceux habituellement très fréquentés comme "Bella Vita". Atmosphère étrange et pas du tout festive. J’ai aussi dîné samedi soir au "Maya Bay" et il y avait des tables vides alors que ce restaurant est habituellement complet longtemps à l’avance", décrit un client monégasque.

L’impatience de la population face à la réouverture des restaurants le soir laissait pourtant présager un tout autre scénario.

Mais le constat est malheureusement là: "Les gens ne sont pas du tout au rendez-vous", confie la direction d’un restaurant du quartier de la Condamine.

"Pas à la hauteur de nos attentes"

"Nous avions l’espoir de pouvoir rouvrir le soir pour faire plus de volume. Nous avons du monde tous les jours mais ce n’est pas à la hauteur de nos attentes, confirme Olivier Flamant, directeur général de "Crazy Pizza". Pour moi, nous sommes dans une petite course en deux étapes: pendant plusieurs mois, les gens se sont habitués à venir manger au restaurant le midi. Cela prendra sans doute un peu de temps avant qu’ils reviennent dîner le soir."

Car même si le midi, les clients sont plus nombreux, "nous ne pouvons pas uniquement compter sur ça pour faire notre chiffre", souligne un autre restaurateur. D’autant que la fréquentation du midi a baissé en raison du télétravail.

Le Grand Prix Historique, qui s’est tenu ce week-end, a peu changé la donne.

"Le vendredi soir, jour du huis clos, il y avait encore moins de monde que le reste de la semaine. Le samedi, c’était mieux."

En parallèle, les autorités restent intransigeantes lors des contrôles. "Il faut vérifier les autorisations de tout le monde. Mais nous ne sommes pas la police", précise un professionnel.

Et une de ses consœurs de confirmer: "Cela me met mal à l’aise de demander leurs papiers aux clients. Mais on ne peut pas s’exposer à une fermeture administrative." Même au risque, parfois, de se fâcher avec certains habitués.

Pas d’ouverture le soir, pas de CTTR

Certains restaurateurs confient qu’ils auraient préféré rester fermés. "Ouvrir le soir dans ces conditions-là, c’est travailler à perte et creuser un peu plus notre dette. Mais nous sommes tenus d’ouvrir, même si nous n’avons pas de réservation [seule condition pour que les clients autorisés puissent dîner au restaurant, N.D.L.R.] sinon nous ne pouvons plus bénéficier du chômage (CTTR) pour le personnel."

Une condition sine qua non confirmée par l’Association de l’Industrie Hôtelière Monégasque (AIMH). "Sans le CTTR, c’est une perte sèche pour nous", explique Francis Poidevin, vice-président de l’AIMH et copropriétaire du "Quai des Artistes".

Et de préciser: "Nous avions préconisé d’attendre que la France rouvre au moins ses terrasses pour autoriser l’ouverture des établissements monégasques le soir". Le gouvernement a finalement choisi d’anticiper.

Alors, en attendant l’assouplissement des règles sanitaires dans le pays voisin "il va falloir serrer les dents et vivre au jour le jour pendant un mois".

"Je reste optimiste, on va démarrer avec le Grand Prix de Formule 1, espère de son côté Olivier Flamant. D’ici fin mai début juin, avec les mesures qui devraient s’alléger en France comme c’est annoncé, le retour devrait être positif pour Monaco, notamment pour cet été. Et on mise sur des mois de septembre et octobre pour faire durer un peu la saison."