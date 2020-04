Le slogan "Strong together" dessiné sur la pelouse du stade Louis-II à Monaco

C’était un 29 février face à Reims. Le onze du Rocher partageait le point du match nul sur la pelouse du stade Louis-II. Le dernier match des hommes de Robert Moreno à la maison, avant que ne soit décrétée la suspension de la Ligue 1 jusqu’à nouvel ordre.

Depuis, le pré vert monégasque est orphelin des facéties de Wissam Ben Yedder ou des tacles rugueux de Kamil Glik. Mais n’allez pas croire que, depuis près de deux mois, il y pousse des mauvaises herbes. Non, le rectangle vert est toujours chouchouté.

"Le lundi et le vendredi, on passe pour tondre. Et le mercredi, on s’assure qu’il n’y a pas de maladie ou un manque d’arrosage. Il n’y a pas trop de contraintes et pas trop de passages de décompactage et de sablage", confie Franck Nicolas, jardinier historique de l’AS Monaco depuis juin 1984, et responsable des installations sportives au club de la Principauté.

"Soutien aux soignants et à l’unité nationale"

À son initiative, et soutenu par l’institution asémiste, l’homme a fait fleurir un motif qui, en ces temps troublés, parle à tout un chacun en Principauté. Le fameux slogan fédérateur "Strong together" imaginé par l’artiste Mr OneTeas en collaboration avec la SBM.

À côté, on distingue le portrait du "patron", le prince Albert II, sur le modèle du cliché capturé dans l’obscurité par le photographe Guillaume Barclay. Et ce sobre message d’hommage formulé au personnel médical qui lutte, sans relâche, contre le Covid-19: "Un grand merci à tous les soignants."

"C’était notre façon à nous d’apporter un soutien aux soignants et à l’unité nationale", prône Franck Nicolas. Il a fallu environ six heures sur le billard vert du Louis-II, réglages techniques compris, pour arriver à ce joli résultat.

Lequel dépend non pas de la main de l’homme mais d’un procédé technologique élaboré.

"On a une machine qui propulse de l’air comprimé dans différentes directions et sur des carrés de 10 cm². Cela incline l’herbe dans un sens ou dans l’autre et c’est ce qui donne le relief et le contraste. Dans la machine utilisée, on intègre les motifs que l’on souhaite dessiner sur la pelouse."

Et le tour est joué.