Le site internet dédié à la sainte patronne de Monaco relooké

Désireux d’allier au mieux tradition et modernité, Roger Rossi et Stéphan Maggi ont eu l’idée de créer, en 2008, un site internet, un an après l’édition d’un DVD dédié à la sainte patronne de Monaco. Ce DVD est disponible gratuitement.

Vivant et dynamique, ce site vient de faire peau neuve, grâce à Davide Caporale, de Stile Libero Monaco, qui en a repensé la structure.

"La volonté affichée est de cadrer avec son temps." Le site a donc évolué: plus moderne, plus viable, plus ergonomique, adapté aux paramètres techniques actuels, 100% "mobile friendly" notamment.

Près de 49.000 DVD offerts

"Quand on tape Sainte Dévote dans des moteurs de recherche, on est toujours surpris de l’intérêt des internautes et résultats qui s’affichent, soulignent Roger Rossi et Stéphan Maggi. À ce jour, plus de 650 000 visites ! Être présent sur internet est évidemment incontournable. Savoir faire évoluer un site l’est tout autant. Cela permet de faire passer des messages informatifs, simples et efficaces, et de proposer aussi le DVD gratuitement, à tout un chacun. Le site internet étant un véritable outil de communication, indispensable de nos jours, c’est dans ce sens que nous avons voulu le décliner en cinq langues: français, anglais, italien, espagnol, allemand."