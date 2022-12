"Le sillage qu’il a tracé m’inspire quasi quotidiennement": A Paris, le prince Albert II rend hommage à son trisaïeul avec émotion

Une décision rappelant que dans la capitale française, le prince monégasque, à son époque, a eu une activité politique, diplomatique et scientifique, à travers notamment la création de deux fondations: l’Institut océanographique et l’Institut de paléontologie humaine. Albert I er avait été d’ailleurs élu associé étranger à l’Académie des sciences en 1909. Et c’est au sein de cette institution, accueilli par le chancelier Xavier Darcos que le souverain a prononcé un discours, hier, exprimant sa "plus vive gratitude" auprès des académiciens présents.

Les mots prémonitoires de Marcel Pagnol

Dans son intervention, le Prince a relaté une anecdote familiale se permettant "d’introduire un peu d’humour, d’humour provençal, en vous livrant l’extrait d’une lettre qui, je vous le confesse, fait plus partie de la mythologie familiale que de la grande histoire, mais qui prend tout son sens en cet après-midi. Marcel Pagnol, votre confrère de l’Académie française, était lié à Monaco, y avait résidé, et même exercé une fonction consulaire. Le 21 mars 1958, quelques jours après ma naissance, il écrivait à mes parents, je le cite: "Ainsi le second Prince- Océanographe vient de naître sous le signe des Poissons: c’est l’annonce d’une très heureuse navigation, qui le rendra célèbre, et je vois déjà son entrée à l’Institut, à laquelle, malheureusement, je n’assisterai pas. Mais peut-être trouvera-t-il par hasard cette lettre, par laquelle je serai mis au rang des prophètes, et j’en suis tout fier par avance." Il faut évidemment lire ces propos comme une galéjade marseillaise, et – ne vous y trompez pas – n’y voir aucune prétention de ma part. Mais effectivement, aujourd’hui, grâce à votre invitation, je suis entré à l’Institut pour quelques heures, pour rendre hommage à mon trisaïeul. Et cette démarche que vous m’avez permise suscite en moi beaucoup d’émotion, tant le sillage qu’il a tracé m’inspire quasi quotidiennement dans ma navigation".