Le service Handiplage fait finalement son retour sur les plages du Larvotto à Monaco

L’affaire a failli tomber à l’eau. Elle n’était pas dans les plans de la réouverture provisoire de la plage du Larvotto. Mais finalement, le site Handiplage a été réactivé depuis ce jeudi.

Pour permettre aux personnes handicapées, en fauteuil, ou à mobilité réduite, de pouvoir prendre un bain de mer en toute sécurité.



L’espace sera actif pour 50 jours jusqu’au 11 septembre, du lundi au vendredi seulement, de 10 heures à 17 heures.

Trois handiplagistes

Sur place Manon, Elodie et Fabian sont les trois handiplagistes embauchés cette année pour épauler les personnes handicapées ou à mobilité réduite et les mener dans la mer.

Pour ce job d’été particulier, chacun loue l’intérêt du "contact humain" partagé sur la plage tout l’été.



Il faut quand même apprendre à manier le Tiralo, embarcation à trois roues avec une seule place qui permet d’installer la personne à mobilité réduite et l’aider à rejoindre l’eau depuis la plage.

Cette année, l’opération Handiplage impulsée par le club Soroptimist et épaulée par le gouvernement et la mairie, fête sa quinzième saison. Et permet "d’accéder au plaisir de la baignade", souligne Didier Gamerdinger, conseiller de gouvernement-ministre pour les Affaires Sociales et la Santé.

Du moins en semaine, le service n’étant pas prolongé le week-end. Pour davantage de confort, il est d’ailleurs conseillé de réserver pour annoncer sa venue, via le numéro actif cette année : 06.43.91.97.57.