Le service à table de nouveau possible à la Halle du marché de la Condamine à Monaco

A compter de ce mardi, et en accord avec les décisions et préconisations du gouvernement princier, le service à table sera à nouveau possible à l'intérieur de la Halle du marché de la Condamine aux horaires suivants : le midi, tous les jours de 11h30 à 15h30 et le soir, du mardi au samedi de 18h à 23h.

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, les commerçants et consommateurs seront tenus de respecter les mesures barrières et des consignes strictes.

Pas plus de quatre personnes d'un même groupe à une table. Un rapprochement de tables est possible pour accueillir au maximum six personnes, toujours d'un même groupe.

En complément, des tables resteront disponibles à l'extérieur sur la place d'Armes.

Par ailleurs, le barriérage extérieur qui définissait jusqu'ici le cheminement vers les maraîchers et fleuristes est désormais supprimé. Toutefois, le caractère obligatoire du port du masque est toujours d'actualité, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de la Halle.