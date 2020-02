Le sentier du littoral toujours fermé à cause d’un risque d’éboulement à Roquebrune-Cap-Martin

Le Conservatoire du littoral, propriétaire de ce secteur, a missionné début décembre 2019 le cabinet Geolithe pour engager une expertise géotechnique et proposer des solutions de sécurisation du site.

Il a été procédé mi-décembre à un débroussaillage de 200m² en tête de l’éboulis déstabilisé, pour évaluer plus précisément les risques liés à la chute de pierres et à l’agencement chaotique de blocs fragilisés par des écoulements d’eau et par une forte pente.

Le Conservatoire du littoral va désormais engager les travaux permettant de sécuriser ce sentier très fréquenté, sur la base d’un rapport technique remis fin janvier 2020, qui préconise une première phase urgente de travaux d’un montant de 130.000 euros.

La parcelle étant située en site classé, les délais d’instruction du dossier vont être allongés, nécessitant l’avis de la commission départementale "Nature, paysage et sites" puis l’obtention d’un arrêté ministériel d’autorisation des travaux dont l’impact paysager devra être minimisé.

La réouverture au public de cette section du sentier ne pourra avoir lieu qu’à l’issue des travaux que la commune de Roquebrune-Cap-Martin et le Conservatoire du littoral souhaitent les plus rapides possible.