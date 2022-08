Le scénographe de la Collection de voitures du Prince de Monaco révèle l'envers du décor

Un bien public et pudique

À travers la Collection, c’est l’histoire intime de la famille Grimaldi qui est contée. Pascal Payeur a donc côtoyé le prince Albert II directement pour satisfaire la curiosité du grand public sans être trop intrusif pour la famille du souverain. "Le premier garde-fou était l’interlocuteur. Et ce sont les Archives du Palais qui ont géré cette question. J’ai aussi eu plusieurs rendez-vous avec le prince Albert pour lui montrer des images. Puis j’ai rassemblé la totalité dans un cahier pour qu’il puisse arbitrer. En fait, il n’y a eu aucune retenue. Notamment car beaucoup d’images étaient déjà sorties."

Mais ravivées car gommées des souvenirs avec le temps. "Pour incarner cette figure du prince collectionneur il fallait exploiter les archives du Palais et de l’Institut audiovisuel avec l’idée d’une sorte d’album de famille numérique."

Déjouer la complexité

On le sait, à Monaco chaque projet immobilier d’envergure est un défi. Et dans le mille-feuille de béton du port Hercule, entre terre et mer, Pascal Payeur a du optimiser les espaces créés par le cabinet d’architectes Notari (*) pour l’État monégasque, maître d’œuvre du projet.

"La première chose à faire était de mettre en valeur les automobiles comme des joyaux. Et leur écrin devait être le plus neutre possible pour que toutes les voitures, dans leur diversité formelle et colorée, prennent les devants de la scène", résume Pascal Payeur, avant de révéler comment il a donné vie et mouvement à une Collection, engoncée sous 3 mètres de hauteur de plafond, grâce à un "simple" faux plafond de 10 cm d’épaisseur cachant la climatisation, les gaines électriques, les organes de sécurité, etc.

"On a ainsi fait disparaître la totalité de la technologie nécessaire à l’espace qui reçoit du public." Permettant de décaisser des "plages centrales" et ainsi créer des "surfaces lumineuses qui vont se refléter dans les automobiles".

Des sillons dans les plafonds dont les courbes mettent le public sur des rails. "Ces courbes sont ontologiques à l’automobile, c’est pour cela que cela fonctionne. Ce sont deux objets en osmose."