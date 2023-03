Le savoir-faire des ports de Monaco plébiscité en Grèce pour développer une luxueuse marina

À l’heure de la Monaco Ocean Week, durant laquelle Monaco et ses partenaires (États, institutions, associations et scientifiques) exposent leurs avancées et réflexions pour sauvegarder la Planète bleue, la Principauté ne cesse d’étendre son influence portuaire. Ainsi la Société Monégasque Internationale Portuaire (SMIP) annonce la signature avec la société grecque Astir Marina Vouliagmenis Single Member S.A. d’un accord de conseil et de partenariat.

La maison-mère de cette société exploitant le resort de grand standing Astir, situé dans la région Sud de l’Attique sur la péninsule de Vouliagmeni, où se trouve le Four Seasons Astir Palace Hotel Athens.

Attirer et rayonner

"Astir Palace a lancé en 2019, pour l’Astir Marina, la plus ancienne et la plus prestigieuse du littoral grec, un projet ambitieux et haut de gamme de réaménagement destiné à livrer une marina ultramoderne avec des services premium améliorés pour sa clientèle", détaille la SMIP.

Or la Société d’Exploitation des Ports de Monaco (SEPM) et sa filiale SMIP rayonnent dans le domaine ces dernières années en poursuivant deux buts : une stratégie d’expansion locale pour augmenter les capacités d’accueil aux environs proches de Monaco d’une part ; l’exportation de son savoir-faire sur des projets de restructuration d’autre part.

Après avoir obtenu la concession du port de Vintimille, faisant de Cala del forte le "3e port" de Monaco, les équipes du président Aleco Keusseoglou ont ainsi inauguré la marina flambant neuve en 2020, permettant de double la capacité d’accueil des yachts de plus de 35 mètres.

À Rome, la SEPM a remporté l’appel d’offres et la concession du vieux port, à 40 minutes de la capitale. Au port de Civitavecchia, par ailleurs importante plateforme du transport maritime italien, des travaux en cours permettront ainsi la création de 39 places de 30 à 60 mètres. La SEPM espérant aussi à court-moyen terme accentuer son poids dans la gestion des ports de San Remo et Cap-d’Ail.

"Créer des synergies"

En Grèce, les travaux d’Astir Marina seront livrés en mai. La marina comptera 59 postes dont 46 jusqu’à quarante mètres. Partie prenante du projet, la SMIP a réalisé diverses missions pour apporter son expertise et partager les meilleures pratiques. Une collaboration qui va se prolonger sur la base d’un accord de trois ans.

"Cet accord s’inscrit pleinement dans le cadre d’un des deux axes de développement de nos activités à l’International, à savoir celui d’exporter notre expertise en accompagnant et nous associant à des marinas haut de gamme qui se positionnent dans le secteur du yachting et en créant des synergies dans les standards des Ports de Monaco", se félicite Aleco Keusseoglou, Président de la Société d’Exploitation des Ports de Monaco et de la SMIP.