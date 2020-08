Le saviez-vous? Les arbres et les plantes chantent et vous pouvez les écouter à Gréolières-les-Neiges

Le guide de pays Jean-Luc Manneveau propose une balade enchantée dans le cadre des animations de l’été du Gréo’parc. Dans la forêt du chemin des Pivoines, il initie, par petits groupes, un public venu écouter le chant des plantes.

Tout au long de la balade (les mardis jusqu’à la fin du mois d’aôut), Jean-Luc Manneveau explique et démontre comment ses deux capteurs, l’un placé à la racine, l’autre sur la plante, les deux reliés à un boîtier transcodeur, permettent de capter les oscillations et les vibrations électriques d’une plante pour les transcoder en son: "Il suffit alors d’y associer des instruments proposés par le boîtier pour les entendre. Les plantes sont traversées de flux énergétiques et révèlent un son... inaudible.

L’activité bioélectrique de la plante, les molécules qui tournent, génèrent une activité essentiellement électrique. Des ingénieurs du son ont su retranscrire cette musique au moyen d’outils de captations très pointus. La composition, c’est la plante, l’appareil est juste là pour lui apporter un instrument."

Le son agréable des plantes

L’approche de ce phénomène par le guide de pays Jean-Luc Manneveau est complète. Il la divulgue au fil de la balade et un dialogue s’instaure toujours avec le groupe de randonneurs.

Et si parmi eux vous avez la chance d’avoir un musicien, d’autres horizons s’ouvrent pour le bonheur de tous. Car si au début de la randonnée tout le monde n’est pas, par méconnaissance du sujet, particulièrement passionné, très vite, la curiosité d’en apprendre plus et les sons agréables que fournissent les plantes font qu’au retour tout le monde aimerait bien se retrouver avec ce transcodeur spécial à la maison.

Une quinzaine de chercheurs travaillent sur la théorie qui met en avant le fait qu’à chaque protéine, à chaque groupe d’acides aminés sont associées certaines ondes dont les fréquences peuvent être transcrites en note de musique.

Un nom a été donné à cela: protéodie, un mixe de protéine et mélodie.

Ces scientifiques travaillent sur la végétation depuis des années, ils en seraient au début de la compréhension de l’intelligence des plantes ainsi que le souligne Jean-Luc Manneveau: "Dans le registre de l’intelligence des plantes, ce que l’on sait, c’est qu’elles sont très sensibles à leur environnement, à nous, ainsi, suivant notre esprit, ce qu’on va générer en fréquence aura un impact sur elles. Les plantes interagissent avec l’environnement dans lequel elles se trouvent. On le sait maintenant depuis 5 ans, que toute la nature est reliée par le système racinaire et aussi par le système aérien, dans l’évapotranspiration, dans les gaz rejetés dans l’air."

Savoir+

Pour joindre Jean-Luc Manneveau par mail via son site Internet ou par téléphone à la station de Gréolières-les-Neiges 07.63.52.49.89.

Balade les mardis 18 et 25 août à Gréolières-les Neiges (payant).