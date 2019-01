Le salon Top Marques

Les nouveaux propriétaires ont l'ambition d'ériger un « temple du supercar et de l'hypercar » et annoncent sponsors prestigieux et nouveautés. Côté élus, la crainte de débordements subsiste

Après un faux départ en fin d'année dernière (lire page suivante), le prochain salon Top Marques est bel et bien sur les rails. Au volant de l'événement, Salim Zeghdar a tracé une feuille de route ambitieuse et entend passer la seconde en ce début d'année. « L'idée est de faire de Top Marques le temple du supercar et de l'hypercar. Une référence internationale un peu comme le Monaco Yacht Show. Il faut arriver à créer un marché qui n'existe pas ailleurs qu'à Monaco », confie le nouveau propriétaire de Top Marques et président délégué de Monaco Check-In. Du 30 mai au 2 juin prochain, un paddock étoffé de grandes marques prendra ainsi place sous les verrières du Grimaldi Forum qui, par le passé, a déjà accueilli jusqu'à 40 000 visiteurs pour l'événement. Cette année, l'offre globale sera resserrée mais les...

