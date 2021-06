Le Salon du bien-être débute ce vendredi à Mandelieu et sans pass sanitaire

On ne le voit pas sur les grandes affiches 4x3 installées un peu partout dans le bassin cannois. Mais sur le site du Salon du bien-être, bio et thérapies qui se tient à partir d’aujourd’hui (jusqu’à dimanche) à Mandelieu, on ne peut pas le louper: un gros bandeau rouge indique: "SANS PASS SANITAIRE".

Quasiment une revendication. À l’heure des QR codes à flasher aux entrées des restos, des passeports vaccinaux et autres applis anticovid, un parti pris (légal) que la manifestation entend assumer.

"L’entrée au Centre Expo ne nécessite pas de vaccin ni de test PCR, mais la visite se fait avec un masque bien évidemment", confirme le directeur Patrice Marty.

Évidemment. Par ailleurs, l’intéressé explique qu’il n’enfreint aucune règle, puisqu’un tapis connecté à l’entrée du Centre Expo Congrès permettra de réguler la jauge, afin de ne jamais dépasser les 1.000 personnes autorisées sans pass sanitaire.

"J’avais également proposé d’installer des autotests de pharmacie à l’entrée, mais cela m’a été refusé."

"Le bien-être, une philosophie de vie"

Il faut dire aussi que les contraintes sanitaires et gestes barrières ne sont pas forcément la tasse de thé de sa "clientèle".

"Nous, on fait dans le bien-être, clame l’organisateur de cinq salons identiques en France. On a choisi de ne pas imposer de pass sanitaire, sinon je pense qu’on aurait perdu 60 à 70% de nos visiteurs. Ce sont des gens qui mangent bio, font attention à ce qu’ils se mettent dans le corps, c’est une vraie philosophie de vie."

Une philosophie de vie, dont les principes et thérapies, parfois alternatives, se décèlent au travers des ateliers proposés (communication avec les animaux, yoga chamanique), thèmes des conférences (les bienfaits de la sylvothérapie; de la voyance à la lecture akashique, un chemin de guérison, l’hypnose après l’hypnose, les bienfaits des cristaux, déconfinez dans les églises de l’apocalypse de Saint-Jean,, ou encore, quel futur voulons-nous? Tous soumis, vaccinés et pucés, tous responsables?), concerts zen et autre exposition sur les crânes de cristal.

"Des charlatans, il y en a partout"

"Autrement dit, tout pour se faire du bien", conclue Patrice Marty, qui cite aussi un spécialiste de l’eau, une physicienne et un ex-médecin.

Pas de charlatan, parmi les 130 exposants? "Ah, je me fais avoir chaque année!, concède l’intéressé. Mais, en tant qu’organisateur responsable, on fait en sorte qu’il y en ait le moins possible. Et puis, des charlatans, il y en a partout, y compris parmi les hommes politiques, les garagistes…"

Pour autant, le salon est un vrai succès populaire depuis une dizaine d’années (jusqu’à 8.000 visiteurs sur trois jours encore l’an dernier). Et pas question d’en conclure que ses visiteurs et exposants sont tous "anti-vaccins". "Ah non, pas du tout, au contraire, le vaccin peut avoir une vraie utilité quand il est thérapeutique, mais je n’ai pas non plus envie de servir de cobaye", justifie Patrice Marty.

Au Salon, on mise donc davantage sur des pierres et cristaux que sur les doses et seringues. D’autant plus que, durant toute la semaine jusqu’à lundi prochain, le Centre de vaccination de Mandelieu doit libérer les lieux pour laisser place à l’évènement.

Piquant…

Savoir+

Salon du bien-être, bio et thérapies, du 11 au 13 juin au Centre Expo.

Entrée: 3 euros.