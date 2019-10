Mercredi 6 novembre de 9 h 30 16 h 30 au Palais de l’Europe sera organisé le Salon de l’orientation. " Découvrir pour choisir. S’informer pour se décider "... Voilà le credo du Bureau information jeunesse de la Ville de Menton qui accueille tout au long de l’année, rue de la Marne, les jeunes de 16 à 25 ans en quête d’information et de soutien quant à leur vie scolaire, étudiante ou professionnelle. C’est dans cette volonté d’épauler au mieux les jeunes Mentonnais dans la construction de leur avenir que s’est développée l’idée de leur offrir, le temps d’une journée, un espace privilégié à la rencontre de formateurs et professionnels de nombreux secteurs (sécurité, hôtellerie/restauration, santé, social, industrie, artisanat, nautisme…).

Le 3e salon de l’orientation et de la formation professionnelle est organisé par la Ville, en partenariat avec la Mission Locale Est 06 et le Centre d’Information et d’Orientation de Menton, accueille les collégiens et lycéens du bassin mentonnais de 9 h 30 12 h, et s’ouvre au public de 13 h 30 16 h 30.

Cette manifestation est ponctuée de trois conférences :

A 9 h 45 : Etudes Post 3e

A 14 h : Facilitez-vous l’alternance

A 14 h 30 : Parcoursup

Au programme également : ateliers et démonstrations de réalité virtuelle permettant d’appréhender, au plus près, plus d’une cinquantaine de métiers.