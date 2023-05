Le groupe monégasque Venturi dévoile le rover qui sera envoyé sur la Lune en 2026

Questions à Gildo Pastor, président du groupe Venturi

Quand est né ce projet de rover?

Avec Sacha Lakic, le designer qui a tout dessiné depuis 23 ans dont la première voiture avançant avec le soleil, on s’est demandé il y a dix ou douze ans si on avait la capacité de le faire. La pandémie de Covid-19 a été un moment très propice pour nous car on a travaillé dur.

Le projet s’est finalement monté en un temps record…

Ce challenge nous a pris trois ans. Ce n’était pas prévu aussi facilement. Plusieurs entités ont collaboré à Monaco, en Suisse et aux États-Unis avec beaucoup de savoir-faire. On a trouvé les meilleurs des meilleurs, on a pris beaucoup de gens de la NASA. On a présenté notre rover et il a supplanté tout le monde. C’était impressionnant.

Le rover présenté à Monaco n’est pas celui qui ira sur la Lune?

C’est une copie. Le vrai prototype est aux États-Unis et participe à des essais très poussés depuis un an et demi puisqu’il va aller sur la Lune. J’ai participé aux essais dans le désert de Dumont Dunes, non loin de Las Vegas. C’est impressionnant. On ne peut pas imaginer ce que fait cet engin.

Vous avez postulé à un appel d’offres de la NASA. Qu’en est-il?

C’est pour répondre, pendant plus de 10 ans, aux besoins logistiques de la NASA. Cela se ferait à travers une dizaine de rovers. On fabriquerait plus qu’un prototype, ce serait en série. Il est question de créer des routes, des habitats, la vie. Avec une base de départ pour Mars.