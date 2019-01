Le roi du jazz manouche à l’honneur à Beausoleil

C’étaient une journée et une soirée culturelles marquantes pour inaugurer la scène du Centre culturel Prince Jacques samedi dernier.

Avec comme invité d’honneur, un grand musicien guitariste de jazz manouche, Tchavolo Schmitt considéré comme l’un des plus talentueux émules de Django Reinhardt.

Le matin était consacré à la Master Class animée par l’artiste qui réunissait plusieurs élèves, ou professeur de guitare de l’école municipale de musique de Beausoleil, ou encore du Conservatoire de Nice... un moment de rencontre et de transmission précieux et unique.

En fin d’après-midi, était projeté un film touchant, Swing réalisé par Tony Gatlif, une belle histoire de fusion de cultures et créations musicales, basée sur l’amitié, la passion commune de la musique et chanson (tzigane, manouche, gitane, orientale...), et dont Tchavolo Schmitt est le personnage...