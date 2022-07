Le Rocher en fête ce vendredi soir à Monaco avec le grand retour du Carnaval "U Sciaratu"

Pour Jean-Marc Deoriti-Castellini, adjoint au maire chargé de l’Animation et des Loisirs, "chaque année nous choisissons un thème susceptible d’alimenter l’imaginaire des enfants, et des plus grands, les animaux d’Afrique y sont propices!"

Troupes musicales, tambours, danses africaines et déambulations de rue… Le défilé de chars empruntera l’itinéraire suivant : départ de la place du Palais princier pour une grande boucle par la voie principale pour faire le tour du Rocher. Trois passages de 45 minutes sont prévus: premier départ à 18h15 puis 19h45 et 21h15.

Sans oublier les animations pour les enfants: stand de maquillage installé place de la Mairie, bulles de savon géantes et sculptures sur ballons dans l’allée Saint Jean-Paul-II. Pour clore cette soirée, un DJ attendra les familles sur la place de la Mairie pour faire la fête autour d’un grand bal populaire, à partir de 22h. Jean-Marc Deoriti-Castellini l’assure "U Scariatu, le pantin de paille, sera caché près du bal pour respecter la tradition monégasque".

Savoir +

Accès libre et gratuit.

Vendredi 8 juillet à partir de 18h. Renseignements: service Animation de la Ville au (+377) 93 15 06 02 ou mairie.mc