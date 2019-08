Le jardin extraordinaire du chef de l’Hermitage Benoît Witz : un chef passionné de légumes

Jean Andres de l’ICV, œnologue-consultant, a fait un point sur le millésime. « À la sortie des vendanges 2018, l’automne et l’hiver ont été assez pluvieux. Les pluies ont permis de recharger les sols en eau de manière conséquente. La plupart des réserves utiles étaient pleines. On partait avec un bon potentiel initial. »

Mais la météo a changé la donne. « L’hiver a été exceptionnellement doux et très venteux. Les sols ont été asséchés en surface de manière assez importante. » Avec comme conséquence, la perte d’une partie du potentiel hydrique. « On a commencé la saison avec un peu de déficit. Les quelques pluies en avril ont permis de subvenir aux besoins de la vigne. »

Les niveaux ont ainsi été maintenus jusqu’en mai. Puis un déficit s’est fait sentir « entraînant des débuts de rationnement ». Le mois de juin a commencé sur des températures fraîches, « le statut hydrique de la vigne était alors plutôt correct. » Le mercure a, alors, eu une poussée de fièvre. « Nous sommes passés à la canicule d’un niveau exceptionnel de précocité dans la saison. Ça a créé un choc thermique sur la vigne. Les feuilles et les raisins ont subi des dégâts, particulièrement dans le Gard et l’Hérault. » Grâce à ses réserves en eau, La Provence n’a pas été trop impactée. Avec les fortes chaleurs et les vents chauds de juillet, « la sécheresse s’est installée de manière durable avec des températures supérieures aux normales. »

Les conséquences de la sécheresse

« La croissance de la vigne a été ralentie. Les surfaces foliaires se sont nettement moins développées par rapport à 2018, une année exceptionnelle. Les premiers symptômes de stress hydrique sont apparus mi-juillet et commencent à être vraiment visibles maintenant. » Le débourrement a été plus précoce qu’en 2018. « Il s’est rapidement ralenti suite à une vague de froid. La floraison a eu une semaine de retard. Elle a été particulièrement longue avec des hétérogénéités importantes entre parcelles et au sein des parcelles. Ce retard s’est maintenu au moment de la fermeture de la grappe. »

Du retard a également été constaté pour la véraison, « entre sept et dix jours par rapport aux autres années. Elle est aussi très longue. Pas mal de baies sont restées vertes. »

De petites baies

Les premiers contrôles de maturité ont permis de constater un rattrapage du retard. « On observe sur les valeurs de degrés potentiels, d’acidité… des paramètres similaires à 2018 à date équivalente. » Le millésime se caractérise par « des baies assez petites avec des records de taille historiquement faible depuis 2013. Ça peut causer des problèmes de manque de jus. »

Des équilibres différents

« Les équilibres physiologiques sont assez différents par rapport à 2018. On va avoir de faibles chargements en sucre à degré potentiel équivalent. Des acidités tartriques assez élevées, des PH bas. Les niveaux des acides maliques sont assez hauts, mais on se rend compte qu’ils sont dégradés très rapidement dans les secteurs précoces. »

L’état sanitaire satisfaisant

« Le vignoble est quasiment exempt de mildiou. Les conditions climatiques ont été peu propices au développement de l’oïdium. Mais nous avons eu quelques mauvaises surprises juste au moment de la véraison. En ce qui concerne le ver de la grappe, on a une faible pression. La grêle a touché le secteur avec deux épisodes importants très localisés. »

Des évolutions très rapides sur la maturité

« On a donc rattrapé 2018 et on a maintenant des évolutions très rapides sur la maturité. En quelques jours, les augmentations du degré potentiel sont très importantes. Plus de 1,5° par semaine. »

Ce constat a fait réagir le directeur général d’Estandon. Il invitait les vignerons à être très vigilants quant au choix de la date des vendanges. « Ne vous laissez pas avoir. Si on loupe les huit premiers jours, on risque de se retrouver avec des profils déséquilibrés. »

Deux viticulteurs sont également intervenus au cours de cette réunion pour faire part de leur expérience sur leur travail mené sur les sols. Christian Nicollo et Yves Julien étaient accompagnés par Stephan Reinig, responsable technique vignes-vinification chez Estandon.

« Nous avons entamé un programme en décembre 2018 qui nous a conduits à adhérer à l’association “Pour une agriculture du vivant”. Leurs responsables sont en train de travailler sur le dossier viticole, notamment en Provence. Ce sujet de la vie du sol est fondamental. Ça répond à beaucoup de problèmes auxquels notre société doit faire face. Ça stocke du carbone, protège les sols, conserve l’humidité, conduit à de l’autofertilité… », a souligné Philippe Brel.

« Je ne pense pas avoir de conduite plus vertueuse que quiconque ici. Nous sommes (sur le domaine familial, NDLR) depuis trois ans en reconversion agriculture biologique. Depuis 1920, dans la famille, à de très rares exceptions près, nous avons toujours mis de la matière organique dans les vignes. Dans un premier temps, c’était par économie, car nous avions des moutons, il fallait payer les engrais chimiques. Maintenant, c’est par conviction. L’emploi de matière organique permet de mieux retenir l’eau, d’avoir plus de vie dans le sol, moins de lessivages. L’inconvénient, c’est qu’il y a beaucoup plus d’herbe et donc plus de travail. Cette année, nous avons décidé de laisser enherbé. Malgré la sécheresse, nous n’avons pas constaté de grand stress hydrique », précise Christian Nicollo.

Le vigneron s’est lancé dans un autre test sur l’agroforesterie. « Sur une parcelle d’un hectare et demi, on va essayer d’implanter des arbres et des haies. Les arbres devraient permettre notamment de percer la couche et de descendre vers les nappes d’eau ». Dans les grandes lignes, le principe d’une pompe hydraulique bénéfique pour les vignes.

Yves Julien a pris ensuite la parole. « Depuis vingt-cinq ans, je fais de l’enherbement naturel sur les vignes. Au départ, c’était essentiellement pour lutter contre l’érosion. La flore a évolué avec le temps. Nous avons beaucoup de luzerne annuelle. Je n’apporte que du compost, deux tiers de déchets verts et un tiers de grignons d’olive. En moyenne, 10 tonnes par an. Parallèlement, les vignes sont pâturées l’hiver. Cette vie du sol apporte au niveau qualitatif. En quantité, je suis dans le rendement des appellations. »

Le viticulteur a poursuivi son exposé en faisant un point sur le pâturage. « Ça apporte peu de matière organique, mais ce qui est important je pense, et le mélange avec la matière organique végétale. L’intérêt aussi est d’éviter un entretien au début du printemps. »

Le souhait des intervenants et responsables est maintenant d’ouvrir le plus largement possible ce partage d’expériences.

« Nous avons besoin de votre implication. Sur notre territoire, les sols sont différents. »

Valérie Pladeau de l’association Sud vin bio a évoqué l’actualité réglementaire sur la vinification en bio. « Le règlement des pratiques œnologique va être abrogé. C’est une réécriture. La réglementation bio est en cours de révision depuis 2014. Ça ne remet pas en cause tous les systèmes de production. Tous les process de vinification sont, depuis 2012, inclus dans cette réglementation. » La technicienne a mis également en exergue la création du logo CAB pour valoriser la démarche des producteurs en reconversion bio et sensibiliser les consommateurs.

Gilles Masson, directeur du Centre du rosé, a exposé l’impact du changement climatique sur les rosés. Face à l’annonce de températures plus élevées, un temps plus capricieux, une sécheresse importante, « la production en quantité risque d’être affectée. L’ADN du rosé est d’être fin, frais et parfumé. On se rend compte que l’impact du changement climatique va entraîner une baisse d’acidité, donc de fraîcheur, une augmentation d’alcool, de polyphénols, donc des tanins plus présents. On risque quand même de bousculer pas mal, le profil du rosé en général. »

Brice Eymard, du CIPV, a ouvert sa présentation avec deux questions : quels potentiels de développement et quels consommateurs à l’international pour les vins rosés de Provence ?

« Au niveau mondial, le plus grand producteur est la France devant les Etats-Unis, l’Espagne et l’Italie. Les Français sont les plus gros consommateurs de rosé, la moitié de la production mondiale, suivis des Américains, des Allemands et des Italiens. Ces constats nous montrent que le marché du rosé n’est pas encore mûr, parce qu’il est biaisé par la France qui occupe une grosse partie du volume. »