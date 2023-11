Le restaurant municipal de la mairie de Monaco labellisé "Mon restau responsable"

La mairie de Monaco poursuit son engagement en faveur de l’environnement, de la réduction des déchets et contre le gaspillage. Elle vient ainsi de recevoir la certification "Mon restau responsable", développée par la Fondation pour l’Homme et la nature, pour son restaurant municipal attestant de sa volonté de contribuer à améliorer les pratiques alimentaires de l’établissement pour qu’elles soient plus durables et plus responsables.

"La démarche qui a conduit à l’obtention de ce label s’est initiée en septembre 2022 et va nous permettre de reconnaître les efforts réalisés depuis", s’est réjoui le maire, Georges Marsan.

Une commission des menus

Des efforts qui se traduisent par la mise en œuvre de 10 engagements, regroupés en quatre catégories. Au premier rang desquelles "le bien-être des convives" avec la mise en place d’une commission des menus réunissant le chef du restaurant municipal et une nutritionniste, une proposition de quatre repas à thème chaque année et une consultation des usagers du restaurant deux fois par an.

Pour la catégorie "l’assiette responsable", le restaurant collectif a décidé de proposer un menu complet à base de protéines végétales un vendredi sur deux et d’augmenter la proportion de produits certifiés bio ou de proximité à plus de 50 % dans les 2 ans à venir.

Pour les éco-gestes, la cuisine du restaurant a été complètement restructurée en effectuant le tri, la pesée et la valorisation de ses déchets en compost.

Enfin, concernant la catégorie "engagement social et territorial", l’établissement municipal a, entre autres, renforcé sa démarche de sensibilisation contre le gaspillage alimentaire.

"Je suis ravie de cette collaboration avec la Fondation pour l’Homme et la nature. Je peux vous assurer que nous tiendrons nos engagements", a promis Marjorie Crovetto, adjointe au maire en charge de l’Environnement, du Développement du durable et du Cadre de vie.