Le restaurant Louis XV-Alain Ducasse prend l’air en terrasse à Monaco et s'adapte à la crise sanitaire

En plus de sa salle mythique prolongée par une terrasse, une deuxième terrasse pop-up empruntée à la Salle Empire, étend pour la belle saison le restaurant. Et permet d’installer 25 couverts supplémentaires, en plein air, pour dîner en appréciant la vue sur la place du Casino.



Un bénéfice pour à la fois répondre aux envies de la clientèle de dîner en plein air pendant l’été. Mais aussi pour être davantage Covid-compatible avec les nouvelles normes sanitaires imposées par la pandémie.

Une reprise progressive

Pour cette extension, les équipes du Louis XV ne voulaient, pour autant, ne faire perdre aux clients aucun geste ni détail dans le cérémonial du service, qui fait la réputation du restaurant triplement étoilé.

L’équipe en salle a donc été étoffée pour présenter le travail de la brigade du chef Dominique Lory qui œuvre en cuisine.



Ce dernier a dû s’accoutumer aussi au port du masque rendu obligatoire devant les fourneaux. Une contrainte qui n’a pas entamé la créativité du chef qui travaille avec brio légumes de saison, loup de Méditerranée ou pintandon des Landes dans la carte estivale.



Depuis le 19 juin, le restaurant, premier établissement étoilé de la Principauté a rouvrir, accueille à nouveau la clientèle, et a retrouvé ses fidèles dès le premier service. Pour autant, la reprise demeure progressive. Et le Louis XV ne reprendra sa vitesse de croisière qu’au mois d’août avec cinq services au dîner par semaine.

Savoir +

Le Louis XV - Alain Ducasse à l’Hôtel de Paris. Réservations par téléphone au +377.98.06.88.64 ou sur www.montecarlosbm.com

Déjeuners les samedis et dimanches, de 12 heures à 13 h 45. Dîners en juillet du jeudi au dimanche de 19 h 30 à 21 h 45 et en août du jeudi au lundi de 19 h 30 à 21 h 45. Plus d’infos : www.ducasse-paris.com