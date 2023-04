Le restaurant libanais Em Sherif rouvre ses portes pour une seconde saison à l'Hôtel de Paris à Monaco

Aux fourneaux, on retrouve la sémillante Yasmina Hayek, fille de la fondatrice de l’enseigne. Pur produit de l’institut Paul Bocuse, la cheffe a repensé la carte en mariant avec talent et aisance la modernité et la tradition.

Arrivée de la musique live

Dans les assiettes, tout aussi généreuses que raffinées, on retrouve les mets incontournables qui ont fait le succès de la première saison : le Siyyadiyeh, ce bar entier farci au riz caramélisé, son oignon croustillant et sa sauce cumin ou encore les deux mezze que sont le Hummus snoubar et le Muttabal. Outre ces valeurs sûres, la carte a été enrichie de nouveaux plats typiques du pays du Cèdre: les grillades, connues sous l’appellation Mechwi, déclinées en cinq versions, ou encore le Lobster Moghrabiyet et le riz Sharki.

Un dessert signature a été créé uniquement pour Em Sherif Monte-Carlo: le Baklava avec sa déclinaison de pistache en plusieurs textures. L’autre grande nouveauté de la saison estivale, c’est l’arrivée de la musique live au cœur de ce restaurant de la place du Casino.

Pas moins de 34 dates sont programmées jusqu’au 30 septembre, date à laquelle l’antre de la gastronomie libanaise clôturera cette deuxième saison : soirée DJ entre percussions, saxo et chanteuse à voix sur les rythmes de l’artiste international Faylasuf aux influences électroniques et inspirations arabo-andalouses.





Savoir+

Horaires différents selon les mois. Réservation au 98.06.88.75. emsherifmc@sbm.mc