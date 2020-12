Michel et Brigitte (Mougins): "On regarde la télévision deux heures de plus par jour"

Le confinement - celui du printemps dernier et l’actuel - a-t-il réellement modifié les habitudes de la population en termes de consommation d’énergie? Pour Michel et Brigitte Giraudier, un couple de retraités mouginois, la réponse est plutôt non.

"En fait, commentent-ils en chœur, on fait partie de l’ancien système. Chez nous, il n’y a pas de jeux vidéo et quant à Internet, on n’y va que pour regarder si on a des mails ou pour vérifier nos comptes bancaires. Autant dire que l’on n’abuse pas."

Cela fait deux ans et demi que tous deux ont quitté le commerce de vente de journaux qu’ils tenaient dans le secteur Campelières-Blanchisserie. "C’est à ce moment-là que, forcément, notre consommation électrique a augmenté. Là, on a vu la différence. Mais le confinement en lui-même n’a pas fait évoluer cette situation. Maintenant, il est vrai que comme on ne peut presque plus sortir, on regarde davantage la télévision, en moyenne deux heures de plus par jour. Lors du premier confinement d’ailleurs, il y avait de vieux films qui passaient l’après-midi et on les regardait avant de sortir prendre l’air. Aujourd’hui, c’est pareil. Si un film est programmé, on ne va pas se priver de le regarder."

Certains chiffres montrent que la machine à laver ou les appareils de cuisson sont davantage utilisés en période de confinement. Mais sur ce plan-là aussi, Michel et Brigitte ne sont pas de bons clients...

"Franchement, on ne s’en sert ni plus ni moins qu’avant. Lorsqu’on travaillait, on rentrait manger à tour de rôle, et on faisait réchauffer les plats [préparés par Brigitte] au micro-ondes. Désormais, ce n’est même plus le cas... et on mange ensemble. En revanche, ce que l’on utilise beaucoup moins, c’est la voiture. Du coup, on réalise de vraies économies. Au printemps dernier, j’ai calculé que sur un mois, je n’avais pas dépassé les 150 km. Cela compense largement la petite hausse qui, peut-être, sera à constater sur la facture d’électricité."

Bon, très bien. Mais le téléphone portable, il le recharge plus qu’avant non, notre couple de 66 et 67 ans? Pas du tout... "Lorsque je me couche le soir, il est encore chargé à 50%. Vous savez, on n’est pas accro", concède Michel.

Quant au chauffage, Brigitte est formelle: "Il fait encore bon et notre appartement est très ensoleillé. Donc, on ne l’allume pas pour l’instant."

Un dernier constat: "Avec le changement d’horaire, on allume les lumières beaucoup plus tôt puisqu’on est à la maison. Avant, on finissait le soir à 20 heures."

Mais pas sûr que cela fasse réellement grimper la note d’EDF...