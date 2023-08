Avec plus de six millions de travaux, voici à quoi devrait ressembler la Promenade de la mer à Menton

C’est l’un des gros dossiers de la mandature Juhel. Un chantier d’ampleur qui va redessiner le visage du littoral mentonnais.

La nouvelle phase va démarrer à l’endroit où la précédente s’est arrêtée (au bout de l’esplanade des Sablettes) pour atteindre la plage publique de Rondelli (l’espace du stade, du parking et du Super U feront l’objet d’une phase de travaux à part entière plus tard).

« Chaque fois qu’un grand projet se déroule dans une ville, cela suscite un certain nombre d’interrogations, voire des fantasmes. Je me rappelle ce qui s’est dit pour les Sablettes : “la vieille ville va s’écrouler, le tunnel va être fermé, les restaurants ne marcheront jamais…” Aujourd’hui, ces prédictions ne se sont pas réalisées et les Mentonnais se sont approprié les lieux. »

Pourquoi lancer les travaux maintenant ? Car la délégation de service public (DSP) arrive à son terme aujourd’hui, le 31 août 2023, au grand dam des délégataires-gérants de plages privées qui doivent fermer leurs établissements [lire notre édition du 30 août].

Plus de six millions d’euros de travaux

La Ville va ainsi profiter de la fermeture des établissements pour engager les travaux d’envergure sur la Promenade de la mer dans le prolongement de ce qui a été réalisé aux Sablettes.

Au niveau du chantier, ce dernier démarrera avec la démolition de l’existant le 18 septembre. Tous les réseaux enterrés (gaz, eaux usées, eaux pluviales, fibre) seront renouvelés, de même que les branchements pour l’eau potable, l’éclairage public.

Un deck similaire à celui des Sablettes sera construit, tout comme le dallage qui devrait être dans la continuité de l’esplanade.

Selon la nature des sols, la réhabilitation des espaces verts et la plantation d’arbre (dont les essences seront déterminées plus tard) sont envisagés.

Du côté des plagistes, la réhabilitation des locaux de cuisine sera exécutée pour être en conformité avec les normes d’exploitations et sanitaires imposées par le cahier des charges.

Les lots de la nouvelle DSP seront attribués lors du conseil municipal du 27 septembre prochain pour une durée de 12 ans. Sur les neuf lots, quatre dossiers d’offre sont en cours d’analyse et pourront faire l’objet d’une attribution par le conseil municipal.

Les cinq autres sont encore en attente d’une candidature répondant au cahier des charges. Côté budget, les travaux sont estimés à 6 786 335,35 euros.

Plus de 85 % sont à la charge de la Ville et 14,2 % à la Carf. Un montant prévisionnel des subventions est espéré à plus de 4,5 millions d’euros.