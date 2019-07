La Société Nautique de Monaco a accroché un nouveau titre à son tableau des médailles, ce week-end à Mantes-la-Jolie, en remportant l’épreuve du quatre barré mixte dans laquelle 46 bateaux étaient engagés. Une nouvelle étoile pour cet équipage qui a dominé la compétition de bout en bout, réussissant même l’exploit de finir avec une longueur et demie d’avance en finale. Une victoire d’autant plus méritoire pour ces jeunes rameurs car s’il est aisé de s’entraîner en mer à Monaco, les séances au lac de St Cassien sont plus rares. « Nous avons ramé au lac tous les mercredis et samedis précédant la compétition, parfois même le dimanche mais nos rameurs ont forcément moins ramé en eau douce que Lyon par exemple », expliquent Daniel Fauché et Xavier Girard, les entraîneurs des jeunes champions.

Des champions qui n’ont commencé l’aviron que récemment, puisque le plus novice d’entre eux n’a que cinq mois de rame derrière lui. Avec cette victoire à l’aube de leur vie sportive, Juliette Raimondo déjà vice-championne de zone Sud-Est, Lucas Fauché, champion de zone Sud-Est, Martina Sgarbi, Matteo Gastaud et Léo Oncina s’offrent un avenir plein de promesses. Un autre équipage était engagé pour ces championnats de France : un 4 barré garçons, toujours en minime qui s’est bien battu tout le week-end malgré un incident technique sur la première course qui les a relégués à la dernière place des séries, la 69. À la force des poignets, ils ont réussi à remonter, terminant leurs demi-finale et finale de classement avec 20 secondes d’avances sur leurs suivants et décrochant malgré tout une belle 36e place. O.V.M.