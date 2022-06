"Le quartier le moins dense et le plus vert de Monaco": Mareterra se dévoile

C’est une conquête pacifique de plus sur la mer que Monaco est en train d’accomplir. Avec l’extension en mer en phase active d’achèvement, le pays gagnera six hectares sur la Méditerranée. Un projet initié dès 2013 et longuement décrypté ce mardi matin au petit-déjeuner de la Jeune chambre économique de Monaco, par Guy-Thomas Levy-Soussan, administrateur délégué de la SAM L’Anse du Portier à la manœuvre du dossier.

Et à la tête d’une petite équipe de 14 personnes "toutes animées par cette passion commune", précise-t-il pour orchestrer l’un des projets privés les plus importants d’Europe.

Six mois d’avance

Longtemps fantasmée, l’extension en mer est aujourd’hui bien visible. Les super structures des immeubles étant toutes pratiquement achevées, elles dessinent les courbes de ce nouveau quartier, Mareterra, opérationnel dans deux ans et demi.

"Avec six mois d’avance sur notre planning", confirme Guy-Thomas Levy-Soussan, grâce à la suggestion du directeur technique qui a proposé d’attaquer plutôt que de conclure le chantier par la face ouest, de manière à faire le plus difficile en premier. "Cela nous a un peu coûté mais gagner six mois de tranquillité et de sécurité sur une opération de cette ampleur, c’est beaucoup de confort".

Sur les six hectares bâtis sur cette plateforme de forme courbée pour mieux dompter les courants et les fonds marins, prendront vie l’immense immeuble Renzo, sur pilotis; une résidence de trois bâtiments entourés de verdure baptisée "Les jardins d’eau"; sept villas en bord de mer et trois villas en surplomb d’une colline de végétation pour les parties privées.

Le quartier le moins dense

de Monaco

Les espaces publics compteront: un petit port, une grande place avec des commerces et des restaurants, une promenade d’un kilomètre le long de la mer, et toute l’extension du Grimaldi Forum voisin.

"Ce sera le quartier le moins dense de Monaco et le plus vert en pourcentage de surfaces", promet Guy-Thomas Levy-Soussan, rappelant que la protection de l’environnement - notamment marin - est une des composantes du cahier des charges du projet.

En surface, 800 arbres ont déjà été achetés. Ils sont toujours à Pistoia en Italie pour prendre racine avant d’être replantés sur Mareterra un an avant la livraison du quartier, pour que les résidents profitent d’arbres de 12 à 15 mètres dès leur installation.

Et la circulation se fera principalement par une voie de desserte interne et souterraine pour éviter les voitures en surface dans ce nouvel éco-quartier. Voulu éco-environnemental aussi bien dans sa conception que dans son usage.