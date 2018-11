Le programme des festivités de la Fête Nationale monégasque pour ce lundi

- 9h30: prise d’Armes et remise d’insignes de grade et de médailles aux personnels de la Force Publique et du Palais Princier, dans la Cour d’Honneur.

- 10h15: messe d’action de grâces avec le Te Deum en la cathédrale.

- 11h30: prise d’Armes et défilé militaire (récipiendaires Place du Palais, décorations remises par S.A.S. le Prince Souverain).

- 13 h: déjeuner officiel dans la Salle du Trône pour les invités de la famille princière.

- 15 h: spectacle de l’humoriste Ahmed Sylla, à l’espace Léo-Ferré.

- 20 h: soirée de gala au Grimaldi Forum avec 130 personnes sur scène pour l’opéra Samson et Dalila.

Pour ceux qui préféreraient tout suivre devant un écran, les cérémonies seront retransmises en intégralité, à partir de 9h25 ce lundi, sur Monaco Info ainsi que sur les pages Facebook du Palais princier, du gouvernement et de Monaco-Matin.

À noter que la foire d’attractions, sur le port, est ouverte jusqu’à aujourd’hui.