En visite à Cherbourg, le Prince Albert II découvre le chantier de la future station polaire "Tara" pour étudier l'Arctique

Le prince Albert II s’est rendu à Cherbourg-en-Cotentin vendredi dernier. C’est là qu’est installé le chantier naval des Constructions Mécaniques de Normandie (CMN) auquel la Fondation Tara Océan a confié la construction d’un navire conçu pour l’observation et la recherche scientifique en Arctique, la Tara Polar Station. Un projet qui bénéficie du soutien financier de Fondation Prince Albert II et de la Société des Explorations de Monaco.

Le Souverain, particulièrement sensible au devenir des régions polaires, a visité le chantier de cette base polaire dérivante, capable de supporter des températures de -50°C. Il a assisté à la pose de la moon-pool sur la table de montage. "Ce premier moment symbolique confirme l’avancée du chantier", s’est réjouie la Fondation Tara Océan.

Des missions échelonnées sur 20 ans

Pièce centrale de la construction, la moon-pool est un cylindre en aluminium de 1,5 mètre de diamètre qui permettra d’effectuer des prélèvements dans les eaux polaires jusqu’à 2.500 mètres de profondeur. "Une erreur dans son positionnement aurait un impact sans retour sur le reste de la construction de la future Tara Polar Station."

La livraison de ce laboratoire dérivant est prévue à la mi-octobre 2024 pour une première expédition annoncée pour la fin de l’année 2025. La station aura alors pour mission d’embarquer des scientifiques du monde entier pour mener plusieurs expéditions échelonnées sur 20 ans afin d’étudier l’Arctique et ses évolutions.

Le Prince Albert II s'est rendu à la Cité de la Mer pour la 2e édition du festival Grand Océan où il a été accueilli par une délégation d’élus et d’officiels. Photo Axel Bastello/Palais princier.

Le progrès comme boussole

Le prince Albert II a ensuite participé à la 2e édition du Festival Grand Océan à la Cité de la Mer où il a prononcé un discours autour de la protection des mers et des océans. "Face à la crise environnementale, le progrès doit redevenir notre boussole. C’est particulièrement vrai au service de la connaissance des mers et des océans, de leur exploration ou de leur protection. Car le progrès, seul, nous permettra de réussir le défi de réconcilier l’Humanité et la mer. Mais le progrès ne se décrète pas. Il est le résultat d’un ensemble d’efforts et d’ambitions conjoints", a-t-il rappelé.

Et de profiter de l’occasion pour délivrer un message d’alerte: "Si la cause de l’environnement progresse, les discours de ceux qui s’y opposent progressent également, et changent de forme. Le climatoscepticisme assumé a laissé place à des arguments plus insidieux, mais tout aussi dangereux", s’est-il inquiété.

"On ne nous dit plus que le réchauffement est une invention. On suggère à peine qu’il pourrait être moins important que ce qu’en dit le GIEC, ou n’avoir pas uniquement de cause humaine… Et l’on sous-entend que le changement climatique ne serait alors qu’un prétexte pour imposer des réformes. Certains disent qu’ils ne servent qu’à justifier des reculs démocratiques. D’autres, qu’ils se feraient au détriment de la justice sociale. D’autres encore, qu’ils ne viseraient qu’à un retour en arrière généralisé… Ces arguments sont, je crois, plus inquiétants que ceux des climatosceptiques d’autrefois, car ils bénéficient d’une audience renouvelée en cette période de troubles et de doutes. Ils appellent donc une réponse capable non seulement de réaffirmer la nécessité de tout faire pour préserver l’environnement mais surtout de le faire en déployant des solutions au bénéfice de tous", a affirmé le souverain.

Le Prince a ensuite pris part à une table ronde qui mettait à l’honneur le projet Tara Polar Station en compagnie de Romain Troublé, directeur général de la Fondation Tara Océan et Serge Quaranta, PDG du chantier naval CMN.