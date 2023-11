Elle sera commercialisée en 2024, le prince Albert II frappe la première pièce de monnaie monégasque à l'effigie de Charles Quint

Jeudi dernier, le prince Albert II a pressé et reçu la première pièce commémorative de deux euros à l’effigie de Charles Quint, dans l’atelier de la Monnaie de Paris de Pessac, en Gironde. La pièce doit être frappée à 15.000 exemplaires pour une commercialisation en 2024, au prix, selon Sud Ouest, entre 130 et 150 euros.

Cette pièce marquera les 500 ans de la reconnaissance de l’indépendance de la Principauté de Monaco, en 1524, par l’Empereur du Saint Empire romain germanique Charles Quint. Par la Déclaration de Tordesillas du 3 novembre 1524, le très catholique souverain d’Espagne avait en effet reconnu l’indépendance de Monaco tout en maintenant la protection de l’Espagne. Amendant ainsi le Traité de Burgos signé le 7 juin 1524 au terme duquel "le seigneur de Monaco se consacrera à l’entière obéissance et au service de l’Espagne". Postulat qui, selon Augustin Grimaldi, alors Seigneur de Monaco, mettait en péril l’indépendance du pays.

La pièce de monnaie monégasque de 2 euros à l'effigie de Charles Quint sera commercialisée en 2024 Photo Sylvain Dubois-Monnaie de Paris.

D’autres pièces à venir

Accueilli par Marc Schwartz, p.d.-g. de l’établissement, le Souverain est devenu le premier chef d’État à se rendre dans ce lieu de production monétaire pour plusieurs pays, qui célèbre cette année le cinquantenaire de son installation sur ce site, décidée dans le cadre du mouvement de décentralisation des administrations de l’État français à partir des années 1960.

"Il y a ici un riche savoir-faire, des valeurs d’exigence et d’excellence dans lesquelles nous nous retrouvons. Et notre relation est forte avec la Monnaie de Paris, qui frappe notre monnaie courante depuis le XIXe siècle", a réagi le prince Albert II.

"Depuis le XVIIe siècle, en application du Traité de Péronne conclu entre le roi Louis XIII et le prince Honoré II, la monnaie de la Principauté est de même module, de même titre et de même poids que la monnaie française, précise le Palais princier. Depuis 1878 et le règne du prince Charles III, les pièces monégasques sont frappées dans les ateliers de la Monnaie de Paris, en application de la convention d’union douanière et monétaire de 1865."

Sur place, le Prince a découvert, en présence du graveur général, Joaquim Jiminez, le processus de fabrication des pièces monégasques en bénéficiant d’explications et de démonstrations sur l’ensemble des postes de travail par les équipes de la Monnaie de Paris.

Le Souverain a ainsi frappé lui-même la pièce "belle épreuve", qui rappellera le 500e anniversaire de l’alliance des Grimaldi avec Charles Quint.

D’autres pressages de pièces symboliques seraient également à l’étude. Il pourrait s’agir de personnalités monégasques célèbres et d’événements sportifs majeurs.