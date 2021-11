Le prince des tapis persans tire sa révérence, retour sur 60 ans de carrière d'Alexander Moghadam

C’est une page de l’histoire du 23 boulevard des Moulins qui se tourne. À 85 ans, "bientôt 86", Alexander Moghadam prend sa retraite. "Mon âge et la crise que nous connaissons depuis près de deux ans m’ont poussé à réfléchir." Il est temps de passer la main. Enfin pas tout à fait. "Mes enfants vont prendre la relève et faire de la galerie un grand magasin de design. Mais on gardera une activité de restauration, d’expertise et de nettoyage de tapis persans pour nos clients. Je vais rester pour superviser", confie l’octogénaire, presque un peu coupable de ne pas réussir totalement à raccrocher. "J’essaie d’arrêter, mais c’est toute ma vie." Car bien avant la réussite qu’on lui connaît à Monaco, Alexander Moghadam a fait ses premiers pas dans la vente de tapis il y a plus de 60 ans. Au sein d’une entreprise qui, pourtant, le vouait à un tout autre destin.

Quelque 2 000 tapis sont en vente à l’occasion de la grande opération de déstockage lancée pour la fermeture. Photo Jean-François Ottonello.

Des débuts avec les pilotes de Lufthansa Nous sommes en 1957. Le jeune iranien, 21 ans à peine, officie en tant que "responsable formalité légalité et administrative" auprès des autorités de son pays pour la compagnie aérienne Lufthansa. "Les pilotes, copilotes, stewards et hôtesses allemands venaient me demander conseil pour acheter des tapis persans. Je les accompagnais dans les bazars pour faire l’intermédiaire", se souvient Alexander Moghadam. Une mission qu’il accomplit avec conviction. "Je voulais présenter la beauté de cet art artisanal entièrement fait à la main au monde entier. À l’époque, 7 millions de personnes travaillaient dans ce secteur. Les plus beaux tapis viennent de Ghom, Isfahan, Tabriz, Kashan ou encore Nain." Très vite, il se met à acheter des pièces lui-même auprès des commerçants. "On les transportait dans une valise pour que les pilotes puissent les vendre en Allemagne. On partageait les bénéfices. Avec cette activité, j’étais mieux rémunéré qu’avec mon salaire. Alors, j’ai quitté mon emploi et je me suis lancé." Il part s’installer à Francfort (Allemagne) en 1962 et ouvre la toute première « galerie Moghadam » où il vend des tapis 100 % tissés à la main. Le succès est immédiat. En trois ans à peine, quatre autres boutiques voient le jour à Offenbach, Hanau, Kassel et Göttingen. Sa rencontre décisive avec Grace Kelly Sa carrière prend un tournant un soir de juillet 1976, alors qu’il séjourne pour la première fois en famille à Monaco. Lors d’un dîner au Meridien Beach Plaza, Alexander Moghadam croise le chemin de la famille princière.

Dans son Livre d’or datant de 1977, la signature de la princesse Grace Kelly lors de l’inauguration de la galerie. Photo Jean-François Ottonello.