Le prince Albert II parmi les siens à Patras

Fidèle à son habitude, le prince Albert II n’a pas manqué d’être présent en Grèce pour soutenir et encourager les athlètes monégasques en lice pour ces 2e Jeux Méditerranéens de plage, même s’il n’est resté que vingt-quatre heures sur le sol hellénique.

Arrivé le dimanche soir à Patras, le souverain a assisté dans la foulée à la cérémonie d’ouverture des Jeux [lire notre édition de ce mardi 27 août]. Le lendemain, lundi matin, il s’est rendu sur le site de Hera qui accueille notamment les épreuves de beach rowing sprint - aviron.

Clara Stefanelli et Coline Caussin-Battaglia étaient en lice face aux Grecques et se sont imposées au terme d’un beau duel [nous reviendrons plus en détails dans notre édition de demain sur l’ensemble des résultats des deux équipes de l’aviron monégasque, ndlr]. Après les avoir suivies et félicitées, le souverain s’est ensuite rendu sur le site d’Artemis pour suivre un match de beach tennis mixte opposant l’Italie à Chypre.

« Une source de motivation supplémentaire »

Quelques minutes plus tard, il était de retour sur le site de Hera où il a déjeuné avec l’ensemble de la délégation « rouge et blanche » au complet, puisque l’équipe de beach-volley (qui entre en compétition ce mercredi) était présente pour supporter l’aviron, dans un bel élan d’équipe.

Des moments de partage et de convivialité toujours appréciés. « La présence du prince Albert à nos côtés est une source de motivation supplémentaire pour donner encore plus le meilleur de nous-mêmes. En tant qu’ancien athlète et olympien, il connaît ce format de compétition. Il est toujours intéressant et agréable de pouvoir discuter et échanger avec lui. »

C’est lundi, en fin d’après-midi, que le souverain a quitté la Grèce.