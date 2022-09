Le prince Albert II inaugure un musée archéologique au nom de son père en Corse

C’était le 9 juin 2003. Ce jour-là, le prince Rainier III et le prince héréditaire Albert, à la tête d’une délégation de deux cents pèlerins de la Principauté avaient fait le voyage jusqu’à Lucciana en Corse, pour commémorer, dans la cathédrale de la Canonica, le dix-septième centenaire du martyre de sainte Dévote, icône corse et sainte patronne de la Principauté.

Jumelées en 2009, les liens entre la Principauté et la petite commune corse sont forts et nourris depuis plusieurs décennies. Ce nouvel établissement culturel, qui rend un hommage tout particulier au prince Rainier III, en est un nouvel exemple.

Il est conçu autour du site archéologique de Mariana et vise à sanctuariser le patrimoine de cette cité antique vieille de 2000 ans, en y exposant les objets et vestiges issus des fouilles et conservés in situ.

Le souverain a visité les lieux ce lundi, qui retracent des épisodes de l’Histoire antique et médiévale de la Corse.